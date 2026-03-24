Corneliu Riegler, profesorul de istorie de la Colegiul Național George Coșbuc acuzat că l-a agresat pe Dima, fiul Marei Bănică, neagă vehement acuzațiile. Ba chiar susține că lucrurile stau fix pe dos și că el ar fi fost, de fapt, cel hărțuit de elev, după un incident petrecut vineri, în jurul orei 13:30, lângă școală.

Cum a început totul

Profesorul povestește că se îndrepta spre liceu când a observat o scenă neobișnuită. Un băiat stătea cocoțat pe un gard, iar el a intervenit crezând că este în pericol. „Mă îndreptam spre școală când, la un moment dat, pe o străduță, în apropierea liceului, văd un copil de vreo 14 ani cocoțat pe gardul care împrejmuia curtea unei vile. Era un gard înalt de vreo doi metri, subțire, din sârmă, care se clătina sub greutatea băiatului. M-am apropiat și i-am spus să se dea jos pentru că s-ar putea să cadă”, a afirmat Riegler.

Se pare că băiatul încerca să-și recupereze ghiozdanul, aruncat acolo în glumă chiar de fiul Marei Bănică. „Mai bine dă-te jos, că ai să cazi, i-am zis celui cocoțat pe gard. «Păi, mi-au aruncat lucrurile aici», mi-a răspuns, și mi-a arătat în curte un ghiozdan. Mai bine te-ai da jos și ai suna la ușă, să vină cineva să ți-l dea, i-am răspuns. Copilul m-a ascultat și s-a dat jos, moment în care am fost apostrofat de prietenul lui, fiul Marei Bănică”, a continuat profesorul.

De aici, lucrurile au degenerat verbal. Dima i s-ar fi adresat agresiv. „A venit spre mine și m-a întrebat agresiv și foarte obraznic: «Dar cine ești tu, să ne faci nouă observație?». Nici măcar nu mi-a vorbit cu dumneavoastră, m-a luat direct la per tu. Eu i-am spus cum mă numesc și că sunt profesor de istorie la Liceul George Coșbuc. Se făcea că nu înțelege. «Cine ești? Cine ești?», mă tot întreba. Nu ai auzit? Îți mai spun încă o dată: mă numesc Corneliu Riegler și sunt profesor la George Coșbuc. În tot acest timp, cât am avut schimbul acesta de replici, băiatul se împingea cu pieptul spre mine, încercând să mă intimideze. Dar fără să mă atingă, totuși. I-am spus să se dea înapoi și să plece.”

Asta a fost toată discuția, nu cred că a durat mai mult de un minut, iar apoi eu mi-am văzut de drum.

Confruntarea din cancelarie

Ajunși la școală, conflictul a continuat în cancelarie, unde a apărut și Mara Bănică. V-ați fi așteptat la o discuție calmă? Ei bine, profesorul susține că nu a avut parte de așa ceva. „Unde au apărut mamele celor doi copii. Mara Bănică a intrat în cancelarie și a început să țipe la mine: «Eu sunt Mara Bănică, mama băiatului pe care l-ați bătut». Apoi, a venit și mama băiatului cocoțat pe gard. Dar nu am putut să vorbesc omenește cu ele pentru că nu făceau decât să țipe la mine și să mă acuze că le-am bătut copiii. Nici nu m-au lăsat să vorbesc, să le explic. Le-am spus că nu putem discuta în condițiile astea și le-am invitat afară din cancelarie”.

Iar Riegler o acuză pe jurnalistă că a venit pregătită de scandal și l-a filmat fără acord. „Ea, de fapt, nu venise să afle ce s-a întâmplat. Ea venise pusă pe scandal, să facă atmosferă. Nu am putut purta un dialog. Iar apoi s-a dus în biroul directoarei. S-a dus singură, că ea se plimbă prin liceu de parcă ar fi la ea acasă”, a mai povestit acesta.

Ordin de protecție și hărțuire

După discuția cu directoarea, Mara Bănică a chemat poliția. Numai că, spune profesorul, agenții nu i-au luat nicio declarație înainte de a emite un ordin de protecție provizoriu. „A venit un echipaj de la Secția 8, dar polițiștii nu au vorbit cu mine. Fără să-mi fi luat vreo declarație, au semnat un ordin provizoriu de protecție împotriva mea. Potrivit documentului, nu aveam voie să mă apropii la 5 metri de copil în școală și la 200 de metri de casa lui”, a precizat el.

Paradoxal, deși el era cel vizat de ordin, susține că tot el a fost cel hărțuit ulterior de elev. „În tot acest timp, băiatul Marei Bănică mă tot urmărea pe holuri și mă filma. A fost o situație absurdă! El primise ordin de protecție împotriva mea, dar eu eram cel hărțuit pe holurile școlii. Când a intrat cu telefonul în cancelarie, i-am spus să-l închidă, nu are voie să mă filmeze fără acordul meu, dar nici nu m-a băgat în seamă”, a subliniat Corneliu Riegler.

Mai mult, profesorul o acuză pe Mara Bănică de instigare. „I-a instigat pe părinții din toate clasele să depună cerere împotriva mea pentru ca eu să fiu suspendat, să nu mai predau, să nu mai pot ține orele cu copiii. Este vorba inclusiv despre părinți ai elevilor din gimnaziu, unde eu nici măcar nu predau.”

Un ordin anulat parțial

Profesorul a fost revoltat de măsura dispusă împotriva sa. „Asta înseamnă că ce? Că eu îi pun viața în pericol acelui copil? Că vreau să omor băiatul?”

Ordinul de protecție (unul provizoriu, emis de polițiști) a fost modificat a doua zi de un procuror. „Mi s-a comunicat că un procuror a anulat parțial ordinul de protecție. Procurorul este obligat să verifice în maximum 5 zile legalitatea actului emis de poliție. Și, când a verificat, a văzut că nu se justifică. Inițial, potrivit ordinului, eu nu aveam voie să mă apropii la cinci metri de copil, în incinta școlii. Partea asta a fost anulată”, a explicat Riegler.

Singura restricție rămasă în vigoare este cea legată de domiciliul elevului. Pe bune, cum vine asta? „Nu a mai rămas decât un singur lucru: să nu mă duc la copil acasă. Trebuie să păstrez o distanță de 200 de metri de locuința sa. Dar eu nici măcar nu știu unde stă elevul, nu știu adresa sa de domiciliu. Și de ce aș face eu una ca asta? De ce m-aș duce eu vreodată acasă la acest copil pe care nici nu-l cunosc?”, a adăugat profesorul.

Elevul, un copil-problemă?

Corneliu Riegler susține că Dima Bănică este cunoscut în școală pentru comportamentul său. „În fiecare zi în cancelarie se vorbește despre ce a mai făcut el, dar și colegul său, copilul de pe gard. Profesorii, de-a lungul timpului, au cerut să li se scadă amândurora nota la purtare. Am borderoul în care s-a notat asta”, a spus cadrul didactic, prezentând un document în care mai mulți profesori au trecut note de 9 la purtare în dreptul celor doi elevi.

În urma scandalului, Inspectoratul Școlar al Municipiului București s-a autosesizat și a trimis Corpul de Control la liceu. „Inspectoratul Școlar al Municipiului București a luat act de informațiile apărute în spațiul public, pe o rețea de socializare, referitoare la presupuse fapte de violență săvârșite de un cadru didactic asupra unor elevi ai Colegiului Național George Coșbuc. În conformitate cu prevederile legale în vigoare, instituția s-a autosesizat cu privire la aspectele semnalate și a dispus trimiterea unei echipe de control pentru verificarea și analiza situației”, a transmis inspectoratul.

Oficialii au adăugat că vor reveni cu detalii după finalizarea anchetei: „După finalizarea verificărilor și întocmirea raportului de către echipa de control, vom furniza informații privind concluziile și măsurile dispuse”.