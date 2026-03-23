Jurnalista Mara Bănică trece prin momente de coșmar după ce fiul ei, Dima, a fost agresat fizic de un profesor de la un colegiu de prestigiu din Capitală. Incidentul, care a avut loc la întoarcerea de la ore, a pornit de la o situație aparent banală, dar care a escaladat rapid și violent.

Un penar căzut și o legitimare agresivă

Totul a început când Dima, alături de doi colegi, se îndrepta spre casă. Potrivit jurnalistei, interacțiunea cu profesorul, care nu le predă, a fost declanșată de un moment copilăresc. Cadrul didactic, care se întorcea de la cumpărături, s-a simțit deranjat de prezența elevilor pe trotuar și a reacționat disproporționat.

„Copilul mergea spre casă, împreună cu doi prieteni. A căzut un penar, nu știu care dintre ei s-a aplecat să ia penarul, râzând, cum se pleacă de la ore. Domnul profesor […] a considerat să le spună «Ia legitimați-vă, bă». Primul speriat zice «Pe mine mă cheamă X, sunt elev în clasa a VIII-a B»”, a povestit Mara Bănică.

Lovitură cu piciorul și un telefon disperat

Surprins de tonul agresiv, Dima i-a cerut profesorului să își repete numele. Acela a fost momentul în care situația a degenerat complet. Profesorul l-ar fi lovit pe băiat cu piciorul, țintind zona intimă, iar apoi ar fi încercat să îl lovească și cu pumnul.

„În clipa în care i-a zis, i-a dat un picior cu talpa, înspre testicule țintea mă gândesc, iar de pumn s-a ferit. Al treilea copil a început să plângă. Dima a luat-o la fugă în școală și m-a sunat. Eu am ajuns în 7 minute”, a declarat jurnalista.

Măsuri imediate: INML și ordin de protecție

Imediat după telefonul fiului său, Mara Bănică a acționat. L-a dus pe Dima la Institutul Național de Medicină Legală (INML) pentru o evaluare medicală și a obținut un ordin de protecție împotriva profesorului implicat. Mai mult, pentru a evita orice incident viitor, a luat decizia de a-și muta fiul la o școală privată începând cu următorul an școlar. Ce era să facă, până la urmă, un părinte în situația asta?

Un profesor cu un istoric tulbure

Dar se pare că acest incident nu este unul izolat. După mediatizarea cazului, mai mulți părinți au contactat-o pe jurnalistă, relatând experiențe similare pe care copiii lor le-au avut cu același cadru didactic. Mara Bănică susține că profesorul are un istoric de conflicte și cere o evaluare specializată a acestuia.

„Sunt bombardată de la părinți cu înregistrări audio, video, plângeri peste plângeri, nimeni nu i-a făcut nimic. A dat în judecată trei profesoare, a câștigat. E un om care cred că trebuie evaluat din punct de vedere medical. Eu am solicitat prin avocat o expertiză psihiatrică, care să se desfășoare la INML”, a mai spus ea, adăugând că este „năucită de evoluția acestor lucruri”.

Dincolo de demersurile personale, jurnalista a ținut să laude implicarea procurorului de caz, care a lucrat inclusiv în weekend pentru a solicita prelungirea ordinului de protecție.