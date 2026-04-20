La câteva luni de la moartea sa din octombrie, la vârsta de 79 de ani, o selecție de haine, cărți, mobilier și suveniruri din filme aparținând marii Diane Keaton ajunge la licitație. Evenimentul, intitulat „Diane Keaton: The Architecture of an Icon”, va fi împărțit în patru vânzări de referință la casa de licitații Bonhams, programate pentru lunile mai și iunie.

O editoare desăvârșită, nu o simplă colecționară

Anna Hicks, șefa departamentului de colecții private și iconice de la Bonhams SUA, a descris viziunea unică a actriței. „Diane Keaton nu a fost doar o colecționară, ci o editoare desăvârșită”, a declarat Hicks luni dimineață. „Fiecare piesă – fie că este vorba de artă, modă, decor sau obiect personal – a fost aleasă de ea cu o precizie și o claritate remarcabile, reflectând un instinct înnăscut pentru compoziție, reținere și semnificație.” o colecție care îi reflectă perfect personalitatea.

De la scenarii din The Godfather la pălării celebre

Ce se ascunde, de fapt, în spatele acestei colecții impresionante? Lista este vastă și acoperă toate fațetele vieții sale. Vor fi scoase la vânzare scenarii și alte materiale de producție de la filme precum Baby Boom (1987), Father of the Bride (1991) și trilogia The Godfather. Iubitorii de modă vor putea licita pentru piese de la Ralph Lauren, Thom Browne, Comme des Garçons, Bottega Veneta, Prada, Marni și Gucci.

Și, bineînțeles, nu puteau lipsi unele dintre faimoasele pălării ale lui Keaton.

Iar gustul acesta se vede nu doar în obiectele de decor din casa sa din Sullivan Canyon, de la o pereche de canapele din lemn pătat în stil Monterey, ci și în detalii personale, cum ar fi o serie de cravate din mătase Ralph Lauren Purple Label și un sortiment de camee vintage și bijuterii de costum.

Un gust inconfundabil, confirmat de familie

Sora sa, Dorrie Hall, a scris prefața catalogului care însoțește colecția, oferind o perspectivă intimă asupra stilului actriței. „Puțini indivizi posedă abilitatea rară de a se mișca între discipline, menținând în același timp un punct de vedere singular și inconfundabil. Sora mea, Diane, a fost o astfel de persoană”, scrie Hall. Ea adaugă că Diane a avut mereu o înclinație specială. „Diane a fost întotdeauna atrasă de design și de modă, dar numai prin prisma perspectivei sale unice, a simțului său înnăscut pentru un gust inconfundabil.”

Hall povestește chiar cum intervenea sora ei în amenajarea propriei sale case. „În timpul vizitelor la mine acasă, s-ar putea să sugereze cu blândețe o schimbare – un scaun repoziționat sau un tablou reatârnat. Aceste gesturi nu au fost niciodată impuneri, ci oferte grijulii, bazate pe o înțelegere rafinată a spațiului și stilului.”

Inevitabil, rezultatul era transformator.

Artă de Rauschenberg și creații proprii

Dar dincolo de obiectele adunate, colecția dezvăluie și pasiunea actriței pentru arta plastică. Printre loturi se numără lucrări semnate de artiști precum Robert Rauschenberg și Ed Ruscha. V-ați fi gândit că Jack Nicholson nu era doar colegul ei de platou din Reds și Something’s Gotta Give, ci și unul dintre artiștii prezenți în colecția sa? E drept că surprizele nu se opresc aici.

Colecția include și fotografii selectate și colaje mixed-media create chiar de Diane Keaton, demonstrând încă o dată complexitatea talentului său. Înainte de vânzările propriu-zise, vor fi organizate expoziții speciale în New York și Los Angeles, pentru a sublinia amploarea și profunzimea obiectelor scoase la licitație.