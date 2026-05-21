Margaret Josephs a confirmat oficial că nu se mai întoarce în sezonul 15 din „The Real Housewives of New Jersey”. Motivul nu este o simplă pauză de televiziune, ci refuzul clar de a mai lucra în preajma cuplului format din Teresa Giudice și Luis Ruelas.

Te-ai întrebat vreodată cât ești dispusă să înduri într-un mediu toxic doar pentru un salariu bun sau din inerție? Ei bine, decizia vedetei de 59 de ani ne arată că uneori liniștea familiei tale costă mult mai mult decât cel mai râvnit contract de televiziune. Iar asta este o lecție pe care, vrând-nevrând, o învățăm toate la un moment dat în carieră sau în cercul de prieteni.

Tensiunile dintre ele nu au apărut peste noapte. Margaret a intrat în celebrul serial în 2017, la sezonul opt, și a avut numeroase confruntări de-a lungul anilor. Dar lucrurile au degenerat complet când fiul ei a primit un mesaj vocal de amenințare, presupus a fi trimis chiar de soțul Teresei.

Limite clare și decizii grele

Într-o apariție recentă în podcastul „Shut Up Tell Me More”, găzduit de Pam Comiter, fosta vedetă Bravo a pus cărțile pe masă. A explicat exact de ce a ales să facă un pas definitiv în spate.

„Am spus, dacă vă uitați la fiecare publicație, podcast, interviu pe care l-am făcut de când am terminat filmările cu ani în urmă: am spus că dacă o anumită persoană se întoarce și lucrurile merg în acea direcție, nu este bine pentru mine. Nu pot lucra cu ei.” – Margaret Josephs, fostă vedetă RHONJ

Așa cum semnalează Theblast într-un articol publicat recent, problema ei principală nu este neapărat Teresa, cât faptul că aceasta vine la pachet cu soțul ei. Margaret a recunoscut sincer că regretă chiar și participarea la sezonul 14, menționând că i s-a promis de către producție că nu va fi nevoită să stea în preajma lui Ruelas.

Dar lucrurile au stat cu totul altfel pe platourile de filmare.

Reacția fanilor și noile ei proiecte

Fanii serialului nu au iertat-o prea ușor pe rețelele sociale. Unii au acuzat-o în comentarii că pozează în victimă după ce ani de zile a săpat adânc în viețile altor colege de platou, aducând în emisiune detalii incomode despre trecutul lor.

Și totuși, Margaret nu stă să plângă după contractul pierdut. Ea transformă ieșirea din acest mediu tensionat într-o oportunitate de a construi ceva pe cont propriu, alături de femeile din viața ei. Împreună cu mama ei, care are aproape 80 de ani, și o prietenă pe nume Lexi, se pregătește de o nouă lansare.

„Am decis, știți, suntem trei femei cu opinii. Așa că începem un podcast numit Generational Council.” – Margaret Josephs, fostă vedetă RHONJ

Pe lângă podcastul axat pe lifestyle și sănătate, ea a mai filmat o scurtă apariție cameo pentru spin-off-ul „The Golden Life” din Florida și va participa în „Reality Retreat” pe Prime Video.

Lansarea oficială a noului ei podcast este programată pentru următoarele săptămâni.