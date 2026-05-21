Te-ai simțit vreodată presată să amesteci viața profesională cu rudele sau cunoștințele din orașul natal? Andy Cohen, celebrul producător executiv al francizei „Real Housewives”, tocmai a dat un exemplu perfect de cum să spui „nu” când vine vorba de liniștea ta. El a respins oficial ideea de a filma o nouă serie a reality show-ului în St. Louis, orașul său natal.

Granițele sănătoase te salvează de stres

Miza aici depășește granițele televiziunii americane. Este vorba despre curajul de a trasa limite clare între carieră și familia extinsă. Gândește-te puțin la asta. Când refuzi să faci o favoare profesională unui cunoscut doar pentru că „sunteți din același oraș”, îți protejezi de fapt energia. Andy alege exact această pace mentală, refuzând să aducă circul mediatic la ușa părinților săi.

Până la urmă, producătorul de 57 de ani are deja o agendă plină ochi. Gestionează francize uriașe în California, Georgia, Maryland, New York, New Jersey și, mai nou, Rhode Island. Iar o extindere în St. Louis pur și simplu nu are sens pentru el.

Ce a declarat producătorul

Așa cum notează Theblast într-un material publicat recent, Cohen a fost extrem de direct în privința acestui subiect.

„este un nu categoric. Nu pot să-mi imaginez cât de enervant ar fi pentru mama, tata, sora mea [și] toți cei pe care îi cunosc să spună: «Oh, cutare a dat o probă» sau «Cutare e în emisiune și e supărată pe montaj». Nu am nevoie de asta.” – Andy Cohen, producător executiv

Și chiar are dreptate. Să fim sincere, cine are nevoie de vecini supărați pe felul în care au apărut la televizor?

Iar drama din celelalte orașe îi ocupă deja tot timpul. El a explicat că zgomotul de fond ar deveni insuportabil dacă ar filma acasă. „Am destulă dramă cu The Real Housewives din Orange County, Rhode Island, New York, Atlanta, Potomac”, a adăugat el. „S-ar multiplica dacă ar fi în orașul meu natal, pentru că s-ar înmulți cu toți cei pe care îi cunosc având ceva să-mi spună.”

Dincolo de carieră, viața personală are prioritate. „Am atât de mult zgomot în viața mea. Am doi copii mici. și crede-mă, e bine. Suntem bine”, a punctat Cohen.

Drama din Rhode Island confirmă regula

Dacă te uiți la ce se întâmplă în cel mai nou sezon lansat în Rhode Island, înțelegi perfect de ce producătorul fuge de o serie în St. Louis. Acolo, prieteniile de o viață ajung să se destrame din cauza zvonurilor despre relații poliamoroase și soți infideli.

De exemplu, tensiunile au explodat deja între Alicia Carmody și Rosie DiMare, după ce ultima a acuzat-o pe Carmody că ar fi prea dură. Mai târziu în sezon, lucrurile au degenerat complet când Kelsey Swanson a apărut la casa lui DiMare cu o portavoce și sirene de poliție, acuzând-o că minte în legătură cu dimensiunea casei sale. DiMare a numit gluma ca fiind extrem de dureroasă.

Atenția fanilor rămâne acum pe episoadele explozive din Rhode Island și pe celelalte francize deja consacrate. Producătorul merge mai departe cu proiectele actuale, iar o serie în St. Louis rămâne definitiv blocată în stadiul de idee respinsă.