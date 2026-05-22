Fostul jucător de baseball Alex Rodriguez și iubita sa, instructoarea de fitness Jaclyn Cordeiro, au decis să pună punct relației lor după aproape trei ani de cuplu. Vestea vine după ce cei doi, care păreau să fi găsit rețeta perfectă prin pasiunea lor comună pentru un stil de viață activ, au fost văzuți tot mai rar împreună în ultima perioadă. Despărțirea s-a produs aparent fără scandal, cei doi alegând să rămână prieteni.

Sfârșitul unei iubiri axate pe fitness

Știi momentul ăla când pare că ai găsit persoană cu care te potrivești perfect, măcar la nivel de hobby-uri? Așa părea să fie și pentru A-Rod și Jaclyn. S-au cuplat în octombrie 2022 și de atunci au tot postat antrenamente împreună. Ba chiar, un apropiat spunea la un moment dat că Alex nu ar ieși cu cineva care nu e pasionată de fitness zilnic. Numai că, uneori, genuflexiunile în doi nu sunt de ajuns.

Potrivit Theblast, cei doi sunt despărțiți de vreo două luni, dar au ținut lucrurile sub radar. Și totuși, de ce s-a terminat? Jaclyn a oferit câteva declarații, explicând că trece printr-o perioadă dificilă, fără a intră în detalii picante de tabloid.

„Rămânem un sprijin unul pentru celălalt și nu există absolut nicio animozitate, dramă sau poveste negativă aici.” – Jaclyn Cordeiro, instructoare de fitness

Priorități schimbate și probleme de familie

Dincolo de antrenamente, amândoi sunt părinți, fiecare având câte două fețe din relații anterioare. Au fost văzuți des petrecând timp ca o familie blended, ceea ce face despărțirea și mai delicată. Jaclyn a menționat că, în prezent, se ocupă de „o problemă gravă de sănătate care implică un membru al familiei”, lucru care, clar îi consumă toată energia.

„Alex și cu mine continuăm să fim foarte apropiați și, din respect pentru toți cei implicați, în special pentru fiicele noastre și cei dragi, aș dori să cer respectuos ca orice relatare să reflecte compasiunea și intimitatea pe care această situație le merită.” – Jaclyn Cordeiro, instructoare de fitness

Istoricul amoros complicat al lui A-Rod

Să fim sincere, Alex Rodriguez nu e tocmai străin de despărțiri mediatizate. De la logodna anulată cu Jennifer Lopez în 2021, la relațiile cu Cameron Diaz (care chiar se mutase la Miami pentru el), Torrie Wilson, Kate Hudson sau Madonna, lista e lungă. A fost căsătorit o singură dată, cu Cynthia Scurtis, de care a divorțat în 2008.

Dar nu doar în dragoste a avut hopuri. Vă amintiți de prietenia lui cu Derek Jeter? S-a cam dus pe apa sâmbetei după un interviu din 2001, când Alex a făcut niște comentarii nu tocmai măgulitoare despre colegul său de breaslă. Iar cuvintele dor, uneori mai mult decât o despărțire.

Ce urmează pentru Alex Rodriguez? dacă va mai căuta dragostea în sala de forță sau dacă va lua o pauză. Cert e că, pentru moment, amândoi par concentrați pe familiile lor și pe gestionarea acestei etape cu cât mai multă discreție.