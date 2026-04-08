Bethenny Frankel, Sonja Morgan și Ramona Singer, celebrul trio din „Real Housewives of New York”, s-au reunit pentru prima oară în fața camerelor pentru aceeași campanie publicitară. Cele trei promovează noul produs al brandului Roc Skincare, Retinol Correxion Rich Cream, într-un spot video care a fost lansat miercuri.

O reuniune neașteptată

Ideea campaniei i-a aparținut lui Bethenny Frankel, iar colaborarea a decurs, se pare, perfect natural. Sonja Morgan a confirmat că totul a fost spontan, fără un scenariu rigid. „Totul a fost spontan”, a spus ea. Iar Frankel a completat, subliniind că succesul proiectului a stat în libertatea pe care brandul le-a oferit-o.

„Este vorba despre [Roc] care le permite oamenilor să facă ceea ce ar trebui să facă. E o idee bună, dar ar fi putut fi siropos și stricat dacă nu era făcut corect”, a explicat Bethenny. Ea a adăugat că autenticitatea a fost cheia. „Produsul este uimitor, brandul este uimitor și ne-au lăsat să transmitem cât de bun este produsul fără să ne forțeze. Este atât de inteligent, este foarte natural.”

Secretul cremei cu retinol

Dar ce face, pe bune, acest produs atât de special? Campania se concentrează pe noua cremă Retinol Correxion Rich Cream, care conține un tip de retinol patentat, de șapte ori mai puternic decât retinolul tradițional, conform informațiilor oferite de brand. Ramona Singer, care a descoperit marca în urmă cu aproximativ un deceniu, a recunoscut că acest produs i-a schimbat percepția.

„Sunt o mare adeptă a retinolului, dar nu l-am folosit niciodată pentru că am pielea foarte sensibilă. Dar acesta are toate celelalte ingrediente de care ai nevoie pentru a hidrata”, a declarat Singer. Și se pare că nu este singura. Sonja Morgan a întărit ideea, menționând experiențele lor comune.

O promisiune îndrăzneață.

„Ramona și cu mine avem pielea foarte sensibilă și am avut multă experiență cu toată lumea care te invită să-ți faci câte ceva. Cu acesta, nu faci erupții, nu te arzi și îl poți folosi constant fără să-ți faci griji că exagerezi”, a spus Morgan.

Mai mult decât o campanie

Dincolo de produs, campania a readus în prim-plan dinamica specială dintre cele trei vedete. Nu de puține ori, relația lor a fost una tumultoasă, însă de data aceasta energia a fost complet diferită. Ramona Singer a vorbit despre legătura care le unește (o legătură consolidată de experiențe similare de viață).

„A fost pur și simplu minunat să fim noi trei: a fost natural, fără energie negativă. Am împărtășit faptul că toate avem fiice, suntem mame singure și avem o legătură specială”, a spus ea. Această filosofie a fost completată de Sonja Morgan, care a adăugat: „Viața acum nu înseamnă să faci ceva ce nu vrei să faci, sau care îți va provoca stres, sau care îți va lua din liniște.”

Viitorul starurilor RHONY

Reuniunea vine într-un moment interesant pentru toate trei. În timp ce Bethenny Frankel a devenit un fenomen pe BeautyTok (comunitatea de beauty de pe TikTok), acumulând milioane de urmăritori, Sonja și Ramona se pregătesc pentru debutul „The Golden Life”, un spinoff al emisiunii lor originale, filmat în Palm Beach, Florida.

Numai că această colaborare ar putea deschide noi orizonturi pentru toate. Chiar Ramona Singer a recunoscut impactul pe care l-a avut Bethenny asupra carierelor lor recente. „Bethenny a deschis o ușă pentru mine și Sonja, ceea ce este grozav.”