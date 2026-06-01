Crystal Kung Minkoff se gândește serios să revină în franciza de succes „The Real Housewives of Beverly Hills”, la scurt timp după ce a trecut printr-o sperietură medicală majoră. Fosta vedetă a emisiunii a recunoscut public că telefonul îi sună neîncetat cu oferte și că poartă discuții active cu producătorii rețelei.

Știi momentul ăla când simți că nu mai poți duce totul pe umeri? Dincolo de strălucirea ecranelor și de dramele regizate din televiziune, povestea ei ne aduce aminte de un lucru esențial pentru noi, femeile. Stresul și expunerea constantă vin cu un preț uriaș, iar uneori corpul îți dă semnale clare că trebuie să pui frână înainte să fie prea târziu.

Zvonuri și negocieri în culise

Să ne amintim puțin cum stau lucrurile. Sezonul 15 s-a încheiat recent, în luna mai 2026, iar zvonurile despre schimbările de distribuție au explodat imediat. Crystal părăsise emisiunea în aprilie 2024, bucurându-se de vacanțe dese (inclusiv planuri pentru Maroc) și de o viață mai liniștită alături de familie. Numai că mirajul televiziunii pare să o atragă din nou.

Așa cum a relatat Theblast într-un material publicat recent, Minkoff a abordat subiectul pe podcastul ei, „Humble Brag”, pe care îl găzduiește alături de Cynthia Bailey. Acolo a mărturisit că ar prefera un rol secundar, de „prietenă a emisiunii”, pentru a gestiona mai bine presiunea mediatică.

„Dar depinde doar de distribuție, însă da, aș fi pregătită. sunt în sfârșit pregătită.” – Crystal Kung Minkoff, fostă membră RHOBH

Avertismentul dur venit de la medici

Dar că lucrurile nu sunt chiar atât de simple pe cât par la prima vedere. Înainte să vorbească despre contracte și colege de platou (cum ar fi noua venită Amanda Frances sau veterana Sutton Stracke, cu care recunoaște că se ceartă mereu), Crystal a făcut o dezvăluire mult mai personală în luna aprilie. Tensiunea ei arterială ajunsese la 160/110 mmHg, o valoare de-a dreptul alarmantă pentru un adult.

„tensiunea mea arterială a fost foarte mare săptămâna aceasta. Eram ceva de genul: «OK, deci suntem în zona de accident vascular cerebral acum». Ei îl numesc ucigașul tăcut.” – Crystal Kung Minkoff, fostă membră RHOBH

Iar asta chiar dă de gândit.

Medicul i-a dublat imediat medicația și i-a recomandat să facă mult mai multă mișcare, inima ei fiind deja ușor mărită (un detaliu intim pe care l-a împărtășit cu mult curaj ascultătoarelor ei).

Decizia finală privind contractul aparține acum producătorilor de la Bravo. Până se semnează actele pentru noul sezon, povestea ei rămâne un reminder excelent să ne mai verificăm și noi tensiunea arterială din când în când, indiferent cât de ocupate suntem cu jobul sau cu organizarea casei.