Știi momentul ăla când simți că sistemul este construit doar pentru a-i proteja pe cei puternici? Ei bine, fix asta pare să se fi întâmplat la Palatul Buckingham. Cele mai noi dezvăluiri arată că oficialii regali ar fi primit zeci de mii de mesaje despre problemele legale ale fostului Prinț Andrew cu ani înainte ca acesta să fie arestat.

Dincolo de titlurile de scandal, povestea asta ne lovește direct pe noi, femeile. Este exemplul clasic de trădare instituțională. Când un aparat uriaș alege să tacă deși primește informații clare despre posibile abuzuri, victimele sunt cele care plătesc prețul tăcerii, purtând singure trauma zeci de ani.

Zeci de mii de mesaje ignorate

Iar lucrurile stau destul de clar acum, dacă ne uităm pe noile date. Într-un reportaj publicat recent de Theblast, aflăm că Lordul Șambelan al Palatului Buckingham, adică cel mai înalt oficial al casei regale, a primit în 2020 nu mai puțin de 30.000 de emailuri. Aceste mesaje conțineau informații legate de fostul Prinț Andrew, acuzat că ar fi împărtășit informații confidențiale cu regretatul infractor sexual condamnat Jeffrey Epstein, pe vremea când era emisar comercial al Marii Britanii, între 2001 și 2011.

Palatul a refuzat să comenteze situația în acest weekend, motivând scurt că există o anchetă a poliției în curs vizându-l pe domnul Mountbatten-Windsor.

Dar tăcerea asta are consecințe reale. Fosta dansatoare Jess Michaels, care a susținut că a fost agresată sexual de Epstein, a reacționat extrem de dur la aflarea acestor vești. Și sincer, frustrarea ei este absolut justificată.

„Acum șase ani, palatul știa că Andrew nu era doar o problemă: el putea înfrunta o anchetă penală. Și au ținut lucrurile sub tăcere. Virginia Giuffre spunea adevărul și nu a trăit să-i vadă recunoscând asta. Asta îmi frânge inima și ar trebui să frângă inima tuturor.” – Jess Michaels, victimă a lui Jeffrey Epstein

Ea a adăugat cu amărăciune că exact asta fac instituțiile: protejează bărbații puternici și lasă oamenii pe care i-au rănit să ducă povara. Virginia Giuffre s-a sinucis în aprilie 2025, după ce ajunsese la o înțelegere extrajudiciară cu Andrew în 2022, deși el a negat mereu acuzațiile.

Arestarea și extinderea anchetei

Să ne amintim puțin contextul din acest an. Fostul prinț a fost arestat la moșia sa din Sandringham în luna februarie, sub suspiciunea de abatere în funcție publică. Regele Charles al III-lea a reacționat imediat atunci.

„Am aflat cu cea mai profundă îngrijorare vestea despre Andrew Mountbatten-Windsor și suspiciunea de abatere în funcție publică. Ceea ce urmează acum este procesul complet, corect și adecvat prin care această problemă este investigată în maniera corespunzătoare și de către autoritățile competente. În acest sens, așa cum am mai spus, ei au sprijinul și cooperarea noastră deplină și din toată inima.” – Regele Charles al III-lea

Numai că poliția nu se oprește doar la abuzul în serviciu. Luna trecută, Poliția din Thames Valley a confirmat că investigația s-a extins pentru a include rapoarte conform cărora o femeie a fost dusă la o adresă din Windsor în 2010 în scopuri sexuale. Autoritățile lucrează acum direct cu Crown Prosecution Service din Marea Britanie și cu Departamentul de Justiție al SUA.

„Echipa noastră de detectivi foarte experimentați lucrează meticulos printr-o cantitate semnificativă de informații care au venit de la public și din alte surse. Suntem angajați să conducem o investigație amănunțită în toate liniile rezonabile de anchetă, oriunde ar putea duce acestea.” – Oliver Wright, asistent al șefului poliției din Thames Valley

Poliția evaluează acum o cantitate uriașă de informații noi alături de procurorii americani. Mingea este strict în terenul anchetatorilor, iar principala necunoscută este dacă investigația va aduce acuzații oficiale și pentru membrii administrației regale care au ascuns acele emailuri ani la rând.