Actrița Jenna Dewan a sărbătorit pe 31 mai împlinirea a 13 ani a fiicei sale, Everly „Evie” Elizabeth Maiselle Tatum, printr-o petrecere fastuoasă pe plajă. Fetița pe care o are împreună cu fostul soț, actorul Channing Tatum, s-a transformat rapid într-o adolescentă care deja își depășește mama în înălțime.

Știi momentul ăla când te uiți la copilul tău și nu înțelegi când au trecut anii? Exact asta simte și o vedetă de la Hollywood, demonstrând că emoțiile maternității sunt absolut universale. Trecerea la adolescență vine cu un amestec copleșitor de mândrie și nostalgie pe care orice mamă îl recunoaște instantaneu.

Mesajul care ne amintește de trecerea timpului

Iar lucrurile devin și mai intense când realizezi că micuța ta nu mai este deloc micuță (și e perfect normal să fie așa). Într-o relatare publicată recent de Hellomagazine, vedem cum actrița a oferit fanilor o privire emoționantă în culisele petrecerii aniversare. Jenna a zâmbit larg în timp ce poza alături de fiica ei, recunoscând că timpul a zburat prea repede.

„Evie a mea are 13 ani și pur și simplu nu pot să procesez asta. Nu am idee cum am ajuns aici atât de repede… tot ce știu este că sunt cea mai norocoasă mamă din lume! La mulți ani Ev!!!” – Jenna Dewan, actriță

Cum arată acum adolescenta

La petrecere, Evie a purtat un top de bikini colorat combinat cu pantaloni albi largi, în timp ce Jenna a optat pentru o rochie gri confortabilă. Dar dincolo de ținute, vedeta a ținut să împărtășească o multitudine de fotografii din trecut cu ele două, adăugând un text scurt și plin de iubire: „Pentru totdeauna bebelușul meu.”

Și pentru că emoțiile au atins cote maxime, actrița a postat și o imagine solo cu Evie, însoțită de o declarație profundă.

„Îți mulțumesc că m-ai făcut mamă. Îți mulțumesc că m-ai găsit din nou în această viață și ai adus lumina ta în această familie. Ești sufletul meu. Te iubesc mai mult decât aș putea exprima vreodată. La mulți ani, fetița mea dulce!!!!!” – Jenna Dewan, actriță

Lecția de parenting ascunsă printre rânduri

Numai că ceea ce ne impresionează cu adevărat este modul în care Jenna alege să își valideze copilul. Nu pune accentul pe note sau performanțe, ci pe caracterul pe care adolescenta îl arată lumii în fiecare zi.

„Ceea ce iubesc cel mai mult la tine nu este ceea ce ai realizat, cât de talentată ești, sau chiar cât de creativă și genială ești… Este cine ești atunci când nu se uită nimeni. Inima ta frumoasă.” – Jenna Dewan, actriță

Actrița a continuat să laude empatia fiicei sale față de prieteni și animale, spunându-i că este de ajuns exact așa cum este. Fanii și prietenii au reacționat imediat la aceste rânduri. Stacy Keibler a comentat că parcă ieri fetele se jucau cu păpușile lor American Girl, în timp ce Lisa Rinna a remarcat pur și simplu cât de frumoasă a devenit adolescenta.

Timpul zboară iar noi rămânem doar cu amintirile pe care le construim azi.

Petrecerea s-a încheiat, dar marea provocare abia urmează pentru actriță. Acum începe oficial perioada complicată a adolescenței, cu toate dramele și frumusețea ei specifice.