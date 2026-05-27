Adam Sandler a ales să își susțină soția, pe Jackie, la premiera filmului ei „Office Românce”, într-o ținută care a aprins imediat rețelele sociale. În timp ce actrița strălucea într-o rochie neagră elegantă, scurtă și plină de sclipici, comediantul a apărut pe covorul roșu într-un hanorac portocaliu aprins cu logo-ul Knicks, pantaloni de trening albaștri și adidași colorați.

We will never be able to take Adam Sandler seriously in a suit pic.twitter.com/LVFj0wZUUf — Chicks in the Office (@ChicksInTheOff) October 19, 2025

O dezbatere despre stil și așteptări în cuplu

Te-ai gândit vreodată cum te-ai simți dacă tu ai petrece ore în șir la machiaj și probe de haine, iar partenerul tău ar ieși din casă în ținuta de duminică dimineața? Aici intervine miza reală a acestei discuții. Dincolo de alegerile vestimentare, internetul se contrazice acum pe tema efortului pe care ar trebui să îl depunem pentru partenerii noștri la evenimentele lor importante.

Unii fani l-au criticat dur pe platforma Reddit. „Este una când promovează sau face propriile proiecte, dar pentru muncă soției sale te gândești că ar putea să pună pe el niște pantaloni kaki și un tricou de golf, cel puțin”, a punctat un utilizator. Și totuși, alții i-au luat apărarea imediat.

O altă persoană a subliniat că actorul are o „reputație solidă de om cumsecade, generos” și că pur și simplu a fost acolo pentru a-și susține soția. Iar asta, sincer, contează enorm pentru orice femeie. Un alt internaut a glumit pe seama ținutei, spunând că pantalonii se asortau totuși cu hanoracul. „Vreau să spun, pentru Sandler asta e cam ținută de gală”, a scris acesta.

Secretul din spatele hanoracului

Așa cum a relatat recent Theblast, stilul ultra-casual al actorului nu este deloc o noutate absolută. Ba chiar a dat naștere curentului „Sandlercore”, celebrat pe TikTok, iar Vogue l-a numit pe comediant un adevărat icon al modei în 2021.

Dar de unde vine această repulsie totală pentru costume? Într-un interviu din 2024, Sandler a explicat că totul se trage de la o haină incomodă purtată în copilărie.

„vine de la purtarea unui costum de bar mitzvah care era un pic cam aspru. De atunci, am spus: «Lasă-mă să mă asigur că nu mai simt asta niciodată, lasă-mă să o țin mai lejer».” – Adam Sandler, Actor

Numai că partea cu adevărat frumoasă a poveștii vine abia acum. Ce părere are Jackie despre garderoba soțului ei? Răspunsul ei e o lecție de relaxare și acceptare în relație. Actorul a dezvăluit că soția lui îl apără mereu în fața criticilor.

„Soția mea a fost mereu drăguță cu mine în privința hainelor mele. Chiar și când eram tineri, alții spuneau: «Nu vrei să pui pe tine ceva mai bun de atât? Soția ta e îmbrăcată atât de frumos». Soția mea spunea: «El se simte confortabil așa. Lăsați-l să facă asta. Lăsați-l în pace».” – Adam Sandler, Actor

Până la urmă, cuplul pare să fi găsit rețeta care funcționează perfect pentru ei, ignorând complet presiunea covorului roșu de la Hollywood. Dacă actorul va face vreo concesie vestimentară la următoarea premieră importantă a familiei, deși șansele pentru un smoking clasic tind spre zero.