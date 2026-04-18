Sprinturi pe deal? Bifate. VO2 max? Mai bun ca niciodată. Accidentări? Din plin. Fie că ești un alergător nou sau un maratonist experimentat, e ușor să crezi că accidentările fac parte din peisaj, dar lucrurile stau puțin diferit. Cercetările arată că Pilates îmbunătățește performanța pe 5 km, iar alte studii confirmă că optimizează mișcarea funcțională, ceea ce poate duce la mai puține accidentări.

De ce Pilates și nu altceva?

La prima vedere, alergarea și Pilates par două lumi total diferite. Una e despre impact, viteză și rezistență cardiovasculară. Cealaltă, despre control, precizie și stabilitate. Tocmai aici stă secretul. „Pilates este omologul perfect pentru antrenamentele cu impact ridicat, cum ar fi alergarea”, explică instructorul de Pilates Aleksandra Warburton. „Acolo unde alergarea este repetitivă și orientată spre mișcarea înainte, Pilates lucrează corpul într-un mod mai echilibrat și controlat, întărind mușchii stabilizatori, îmbunătățind alinierea și sprijinind recuperarea.”

nu înlocuiești un antrenament cu altul, ci le combini pentru un rezultat superior. Helen O’Leary, instructor de Pilates și fizioterapeut la Complete Pilates, confirmă. „Pilates este genial pentru a ajuta alergătorii. Repertoriul de exerciții Pilates conține multe exerciții care îți întăresc mușchii abdominali și ai spatelui. Multe dintre exerciții se concentrează pe capacitatea de a stabiliza o parte a corpului în timp ce o miști pe alta, ceea ce este o abilitate care promovează mișcarea eficientă.”

Beneficii concrete pentru alergare

Bun, deci Pilates ajută. Dar cum anume, mai exact? Hai să vedem ce se întâmplă în corpul tău.

În primul rând, îți îmbunătățește eficiența. Cunoscută și ca economie de alergare, se referă la cât de bine folosește corpul tău energia sau oxigenul în timp ce alergi. „Construirea forței în zonele care sunt adesea trecute cu vederea (în special abdomenul, fesele, șoldurile și gleznele) îmbunătățește eficiența alergării și performanța generală”, spune Warburton.

Apoi, flexibilitatea și mobilitatea. „Alergarea este repetitivă și orientată spre mișcarea înainte, așa că, în timp, vedem adesea o stabilitate redusă a șoldurilor, o mobilitate limitată a coloanei vertebrale și o dependență excesivă de cvadricepși”, notează Meg Bew, educator pentru APPI. „Pilates ajută la restabilirea echilibrului prin întărirea lanțului posterior și a mușchilor stabilizatori profunzi. Este una dintre cele mai eficiente metode pentru alergători de a construi forță și stabilitate fără a adăuga mai mult impact.”

Și, poate cel mai important, te învață să-ți asculți corpul. „Poate cel mai important, Pilates ne învață conștientizarea corporală, ajutând alergătorii să observe și să corecteze dezechilibrele înainte ca acestea să devină probleme”, adaugă Warburton.

Cele 6 mișcări cheie recomandate de antrenori

Acum că am lămurit teoria, iată cele 6 exerciții pe care experții le recomandă pentru a-ți transforma alergarea.

1. Dead bug (Gândacul mort): Stai întins pe spate cu picioarele ridicate la 90 de grade. Întinde lent brațul și piciorul opus, apoi revino. Repetă pe cealaltă parte. De ce? „Faptul că lucrăm cu brațe și picioare opuse înseamnă că provocăm oblicii și forța de rotație, ceea ce este foarte important pentru alergare”, explică O’Leary. Se recomandă trei seturi de 12 repetări (șase pe fiecare parte).

2. Clamshell (Scoica): Stai întins pe o parte, cu genunchii îndoiți și picioarele una peste alta. Ridică genunchiul de sus spre tavan, apoi coboară-l. Mișcarea e foarte mică, dar eficientă. De ce? „Clamshell-urile în poziție laterală vizează rotatoriii laterali profunzi ai șoldului, inclusiv gluteus medius, care sunt esențiali pentru stabilizarea pelvisului", notează Bew. Țintește trei seturi de zece repetări pe fiecare parte.

Stai întins pe o parte, cu genunchii îndoiți și picioarele una peste alta. Ridică genunchiul de sus spre tavan, apoi coboară-l. Mișcarea e foarte mică, dar eficientă. De ce? „Clamshell-urile în poziție laterală vizează rotatoriii laterali profunzi ai șoldului, inclusiv gluteus medius, care sunt esențiali pentru stabilizarea pelvisului”, notează Bew. Țintește trei seturi de zece repetări pe fiecare parte. 3. Scooter: Executat de obicei pe un aparat Reformer, dar adaptabil și acasă, stai într-o fandare adâncă și miști piciorul din spate înainte și înapoi. De ce? „Scooter-ul este un exercițiu excelent pentru alergători, deoarece se concentrează pe anduranța lanțului posterior (mușchii de pe spatele corpului)”, spune O’Leary. Încearcă trei seturi de zece repetări pe fiecare parte.

4. Footwork (Lucrul picioarelor): Deși se face de obicei pe Reformer, ideea este mobilizarea și stabilizarea picioarelor și gleznelor printr-o serie de mișcări pe degete, arcuri și călcâie. De ce? „Lucrul picioarelor este genial pentru întărirea picioarelor și a gleznelor, în timp ce consolidează alinierea corectă a genunchilor și șoldurilor", sfătuiește Warburton. Se recomandă aproximativ zece minute la începutul unei sesiuni.

Deși se face de obicei pe Reformer, ideea este mobilizarea și stabilizarea picioarelor și gleznelor printr-o serie de mișcări pe degete, arcuri și călcâie. De ce? „Lucrul picioarelor este genial pentru întărirea picioarelor și a gleznelor, în timp ce consolidează alinierea corectă a genunchilor și șoldurilor”, sfătuiește Warburton. Se recomandă aproximativ zece minute la începutul unei sesiuni. 5. Side kick (Lovitură laterală în genunchi): Stai într-un genunchi, cu mâna corespunzătoare sub umăr. Păstrând piciorul ne-sprijinit drept, lovește-l în față, izolând mișcarea în articulația șoldului. De ce? „Acesta este un exercițiu excelent pentru întărirea șoldurilor și a fesierilor, esențiale pentru stabilitatea pelviană la alergare”, notează Warburton. Fă trei seturi de zece repetări pe fiecare picior.

6. Glute bridge (Podul fesierilor): O mișcare clasică, dar varianta Pilates se concentrează pe aliniere și mobilizarea coloanei. De ce? „Sunt un element de bază în cursurile mele. Întăresc fesele și ischiogambierii, sprijinind în același timp mobilitatea coloanei și ajutând la alinierea genunchilor", spune Warburton. Trei seturi de 10-12 repetări sunt suficiente.

Cât de des ar trebui să practici?

Consistența este cheia. Nu te aștepta la minuni după o singură ședință. „Unul dintre cele mai mari lucruri pe care le observ la alergători este cât de mult sprijin și transformare poate aduce Pilates odată ce se angajează să îl practice constant”, notează Warburton.

Ideal ar fi să faci două-trei ședințe pe săptămână. Asta permite suficientă consecvență pentru a construi forță și a vedea beneficii, lăsând în același timp loc pentru alergare și recuperare. Chiar și o singură sesiune concentrată pe săptămână poate face o diferență vizibilă în timp.

Iar Warburton încheie perfect: „Alergarea impune o mare presiune asupra acelorași tipare de mișcare, în timp ce Pilates aduce varietate, echilibru și control înapoi în corp. Nu este vorba de a înlocui alergarea, ci de a o îmbunătăți, ajutându-te să alergi mai puternic, să te miști mai bine și să rămâi fără accidentări pentru mai mult timp.”