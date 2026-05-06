Artista americană Linda Perry, în vârstă de 61 de ani, primește recunoașterea supremă pentru muzica pe care ai dansat și tu de atâtea ori. Fosta solistă și chitaristă a trupei 4 Non Blondes va fi recompensată cu un premiu internațional special la ediția din 2026 a Ivor Novello Awards.

Muzica pe care ai plans si ai iubit

V-ați gândit vreodată cine stă de fapt în spatele acelor versuri care v-au dat curaj după o despărțire grea? Starul născut în Massachusetts nu este doar o voce inconfundabilă cu o pălărie înaltă. Acel hit masiv din top 10 din Marea Britanie, „What’s Up?”, cântat alături de piese ca „Spaceman”, „Dear Mr President” și „Pleasantly Blue”, a fost doar începutul unei călătorii fascinante.

Aici, în România, nu exista petrecere în anii 2000 la care să nu cânți din toți rărunchii acele refrene, fie că erai într-un club din București sau la un majorat în provincie. Emoția pură a acelor acorduri a depășit granițele și a format o întreagă generație de fete care învățau să fie independente.

Femeia din spatele cortinei

Dar lucrurile stau puțin diferit când vorbim despre influența ei din umbră. Dincolo de propria trupă, Perry a construit o carieră remarcabilă scriind pentru o constelație de iconuri pop, dând voce unor trăiri pe care multe alte femei nu știau cum să le exprime.

Cifrele și numele vorbesc de la sine.

Christina Aguilera, P!nk, Gwen Stefani, Alicia Keys, Celine Dion, Miley Cyrus, Adele și Ariana Grande au cântat versurile ei. Și chiar într-o analiză publicată recent de Independent se aduce în discuție un nou mini-documentar Amazon Music, intitulat Anatomy Of An Earworm. Acesta explorează exact crearea hitului „Beautiful”, înregistrat cu atâta succes de Christina Aguilera. Compozițiile ei notabile pentru alți artiști includ și „Get The Party Started” a lui P!nk, dar și „What You Waiting For?” cântată de Gwen Stefani. Pe bune, femeia asta a scris coloana sonoră a vieții noastre.

Recunoasterea unei munci titanice

Iar acum vine și răsplata oficială pentru influența ei profundă asupra industriei muzicale din Marea Britanie. Ceremonia va avea loc la Grosvenor House din Londra pe 21 mai, unde vor fi dezvăluiți câștigătorii principalelor categorii ale evenimentului.

Linda a primit vestea cu multă emoție și a ținut să mulțumească public. „Este o onoare să fiu recunoscută pentru contribuțiile mele la compoziția muzicală la cea de-a 71-a ediție a Premiilor Ivor Novello. Atât de mulți artiști incredibili au fost celebrați și mă simt umilă să stau alături de ei.”

Președintele The Ivors Academy, Tom Gray, a lăudat stilul ei distinctiv. „Cu sfidare, vulnerabilitate și onestitate, compozițiile Lindei sunt instantaneu recognoscibile. Ea a capturat continuu atât inimile, cât și undele radio. Pur și simplu știi că melodiile ei vor dăinui și vor continua să rezoneze.”

Roberto Neri, directorul executiv al The Ivors Academy, a completat tabloul cuvințelor de laudă. „Compozițiile Lindei Perry continuă să aibă un impact profund asupra culturii populare globale. Suntem mândri să o onorăm cu premiul internațional special la The Ivors, celebrând muzica ei incredibilă și meșteșugul ei autentic.”

Ce urmeaza pentru artista

Numai că surprizele nu se opresc la acest trofeu. După un sfert de secol de tăcere pe plan personal, Perry a anunțat primul ei album solo din ultimii 25 de ani. Materialul discografic se numește Let It Die Here și este programat pentru lansare pe 8 mai.

Această viitoare distincție (care o urmează pe cea a cântăreței și compozitoarei spaniole Rosalia, numită compozitorul internațional al anului la aceleași prestigioase premii) ne arată forța creatoare feminină. Să fim serioși, e nevoie de mult curaj să revii pe scenă cu material propriu după atâta timp în care ai stat în umbra altor vedete internaționale. Iar pe 21 mai, la Londra, la cea de-a 71-a ediție a Premiilor Ivor Novello, Linda Perry nu va ridica doar un simplu trofeu de sticlă, ci va primi aplauzele unei întregi generații de femei pe care le-a învățat să spună exact ce simt.