Știi zilele acelea în care te trezești și simți, pur și simplu, că aerul e diferit? Pe 6 mai 2026, astrele ne pregătesc o astfel de zi, marcată de un eveniment cosmic profund: Pluto intră în mișcare retrogradă. La prima vedere, cuvântul „retrograd” ne cam dă fiori pe șira spinării. Dar stai puțin, lucrurile stau cu totul altfel de data aceasta.

Vorbim despre o perioadă de recalibrare, o șansă imensă de a face curățenie în viața ta și de a atrage abundența. Iar pentru o anumită zodie, cerul efectiv plouă cu binecuvântări, conflictele se topesc, iar banii își găsesc, în sfârșit, drumul înapoi în portofelul ei.

Cum ne influenteaza Pluto retrograd si cine simte presiunea

Să fim serioase, transformările nu sunt mereu comode. Pluto retrograd ne obligă să ne uităm în oglindă și să renunțăm la bagajele emoționale care ne țin pe loc. Așa cum spunea și astrologul Cristina Demetrescu despre energia acestui an, „Este un an al construcțiilor solide, nu al experimentelor hazardate”. E momentul să construiești pe baze reale, draga mea.

Pentru Berbeci, ziua de 6 mai aduce un punct de inflexiune. Ești provocată să îți reevaluezi direcția. Dacă simți că anumite strategii de la job nu mai dau roade, taie-le de pe listă. Și dacă cineva îți încalcă limitele, e perfect normal să iei atitudine și să gândești: „Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Comunicarea ta trebuie să fie calculată, nu impulsivă.

Taurii, în schimb, au parte de o activare a zonei carierei. Mercur îți oferă claritate mentală, dar te poate face puțin cam rigidă. Evită conflictele directe la birou, chiar dacă vezi comportamente toxice în jur și îți spui în sinea ta că „Mie mi-ar fi rușine” să procedez așa. Focusează-te exclusiv pe rezultatele tale.

Gemenii trec printr-o reevaluare a convingerilor. Ziua aduce o nevoie de retragere și introspecție. Numai că, spre seară, o revelație îți schimbă perspectiva complet. Poate chiar primești o veste bună pe care abia aștepți să o dai mai departe, spunându-le prietenelor: „Cu foarte mare emoție vă împărtășesc vestea…”.

Dacă ești Fecioară, pregătește-te. Aceasta este ziua ta norocoasă!

Pentru nativele din Fecioară, tranzitul lui Pluto nu aduce turbulențe, ci o aliniere rară între procesele interne și oportunitățile externe. Tot ce părea blocat în ultimele săptămâni se deblochează ca prin minune. Așa cum am descoperit citind previziunile detaliate publicate de Unica, neînțelegerile cu superiorii sau colegii se disipă complet, lăsând loc unei colaborări autentice.

Iar la capitolul financiar? Lucrurile devin de-a dreptul roz. Banii care întârziau, plățile restante sau oportunitățile noi de câștig apar fix când ai mai mare nevoie de ei. Și să recunoaștem, acel sentiment când îți intră în sfârșit salariul sau bonusul pe cardul tău BCR și știi că poți merge liniștită la cumpărături în Mega Image sau la mall, fără să mai calculezi fiecare leu, este absolut neprețuit pentru orice femeie din România. Ai muncit mult pentru asta. Rezultatele nu au venit peste noapte, ci printr-o disciplină de fier. E exact ca într-un proces sănătos de transformare fizică sau mentală: „Nu m-am înfometat. Procesul nu apare peste noapte”. Răbdarea ta este acum recompensată.

Racii au și ei o zi intensă, activându-se zona resurselor comune. Emoțional, ziua este solicitantă. Dar spre seară, o să simți o împlinire sufletească știind că ai ajutat pe cineva drag și îți vei spune: „I-am adus puțină bucurie”. La rândul lor, Leoaicele sunt testate în relații. Lasă orgoliul deoparte și alege compromisul matur.

Relatii testate si emotii profunde pentru semnele de apa si aer

Balanțele simt nevoia de autenticitate. E o zi perfectă pentru introspecție și creativitate. Poate decizi să faci o schimbare de look care să îți reflecte noua stare interioară, iar reacțiile celor din jur vor fi pe măsură: „Wow! Superbă!”.

Pentru Scorpioni, Pluto (care este chiar guvernatorul vostru) vă răscolește viața personală. Sinceritatea este vitală acum. Știm că ești pasională și că uneori „Iese cu scandal câteodată, dar…” adevărul trebuie pus pe masă pentru a putea evolua. Săgetătoarele, pe de altă parte, trebuie să fie atente la modul în care comunică. Analizează bine informațiile înainte de a lua decizii financiare și evită reacțiile la cald.

Cum sa navighezi energiile de final de zi

Capricornii sunt invitați să își reevalueze valorile personale și modul în care își gestionează bugetul. Disciplina ta legendară te salvează și de data asta. Cei din jur te privesc cu admirație și nu de puține ori concluzionează: „Este o femeie extrem de puternică!”.

Vărsătoarele trec printr-o transformare profundă, renunțând la tiparele care le țin pe loc. E începutul unei etape complet noi pentru tine, așa că fii blândă cu propriul suflet.

Peștii au subconștientul activat la maximum. Dacă în trecut ai avut momente de deznădejde profundă, clipe în care ai plâns și ți-ai spus „Am crezut că sunt pedepsită de Dumnezeu”, ziua de 6 mai vine să îți șteargă acele frici. O revelație de seară îți aduce o pace interioară pe care nu ai mai simțit-o de mult timp. Intuiția ta funcționează impecabil, arătându-ți exact drumul pe care trebuie să mergi mai departe.