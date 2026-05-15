Kim Kardashian tocmai a plătit o cauțiune de 500.000 de dolari pentru a asigura eliberarea lui Richard Glossip, un bărbat care a petrecut aproape 30 de ani pe culoarul morții. Fostul deținut a ieșit din închisoarea din statul Oklahoma pe 14 mai și așteaptă acum un nou proces pentru un caz de crimă din 1997.

A former death row inmate was just released on bond after nearly 30 yrs in prison Richard Gloss who had 9 execution dates & 3 last meals is awaiting retrial after his previous conviction in a murder-for-hire plot of his former boss was overturned by the Supreme Court last year pic.twitter.com/IF9ggmlr3r — internet hall of fame (@InternetH0F) May 15, 2026

Te-ai gândit vreodată cum ar fi să ai puterea financiară de a schimba radical viața cuiva? Dincolo de brandul SKIMS și de viața glam de pe ecrane, vedeta ne demonstrează că influența poate fi folosită pentru a repara nedreptăți majore. Vorbim aici despre un om care a scăpat de execuție de nouă ori și căruia i s-a servit ultima masă în trei ocazii diferite. Și totuși, a primit o a doua șansă, demonstrând că un simplu gest de empatie poate muta munții din loc.

Un drum lung spre dreptate

Cum s-a ajuns la această situație? Glossip a fost condamnat la moarte pentru uciderea din 1997 a fostului său șef, Barry Van Treese. Acesta deținea un motel și a fost bătut cu o bâtă de baseball într-un presupus complot de crimă la comandă.

Dar lucrurile stau puțin diferit față de prima impresie. Anul trecut, Curtea Supremă a Statelor Unite a anulat condamnarea sa. Motivul a fost încălcarea flagrantă a dreptului constituțional la un proces echitabil, după ce procurorii au permis unui martor cheie să ofere o mărturie pe care o știau a fi falsă.

Judecătoarea Natalie Mai i-a stabilit cauțiunea la jumătate de milion de dolari pe 14 mai.

Iar aici intervine surpriza. clar că un om închis trei decenii nu avea cum să strângă acești bani. Avocatul său, Donald Knight, a dezvăluit pentru Associated Press că se bazau exclusiv pe donațiile publicului. Numai că fondatoarea SKIMS a decis să acopere ea întreaga sumă. Scott Budnick, un susținător vechi al eliberării lui Glossip, a împărtășit vestea fericită pe Instagram, etichetând-o direct pe antreprenoare.

Așa cum a relatat Theblast recent, eliberarea lui Glossip nu este una necondiționată. Există reguli stricte pe care trebuie să le respecte cu sfințenie pentru a rămâne în afara gratiilor:

Să poarte în permanență un dispozitiv electronic de monitorizare.

Să nu călătorească sub nicio formă în afara statului Oklahoma.

Să nu încerce să contacteze martorii implicați în dosar.

Să nu consume alcool absolut deloc.

Nu este prima misiune de salvare

Implicarea lui Kim în reforma justiției nu a apărut de nicăieri. Poate îți amintești când a obținut clemența pentru Alice Marie Johnson direct de la Casa Albă, în 2018, după o întâlnire cu Donald Trump și Jared Kushner. Ulterior, Johnson a pozat chiar pentru linia de lenjerie modelatoare a lui Kim.

Au urmat și alte cazuri impresionante. În 2019, după o vizită la o facilitate corecțională din District of Columbia, Kim a ajutat la eliberarea lui Momolu Stewart. Sentința lui pe viață din anii ’90 (pentru uciderea unui bărbat neînarmat) a fost suspendată, iar cazul a fost pregătit pentru a fi inclus în documentarul „Kim Kardashian West: The Justice Project”.

„Un fost deținut condamnat la moarte tocmai a fost eliberat pe cauțiune după aproape 30 de ani de închisoare. Richard Glossip, care a avut 9 date de execuție și 3 ultime mese, așteaptă rejudecarea după ce condamnarea sa anterioară într-un complot de crimă la comandă a fostului său șef a fost anulată de Curtea Supremă anul trecut.” – Internet Hall of Fame (X/Twitter)

Și lista continuă. Jeffrey Stringer a devenit primul beneficiar al programului First Step Act (o lege susținută de ea și semnată în 2019), fiind eliberat pentru bună purtare după mai bine de două decenii de închisoare pentru producerea și intenția de a distribui cocaină.

Ba chiar a ajutat un alt fost deținut, Matthew Charles, să își găsească o locuință stabilă în decembrie 2019. Din cauza cazierului său, Charles nu reușea să închirieze nimic. Kim și-a folosit renumele pentru a contacta proprietari din zona Nashville, promițând să îi plătească chiria în avans. De îndată ce problema a fost rezolvată, el a postat o fotografie cu cheia noii sale case, mărturisind că zilele lui sunt mai fericite având un acoperiș deasupra capului.

De unde această pasiune pentru dreptate? Totul pornește de la regretatul ei tată, Robert Kardashian Sr. Kim i-a mărturisit mamei sale, Kris Jenner (încă din 2019), că i-a spus tatălui ei înainte ca acesta să se stingă din viață că ar vrea să exploreze dreptul penal. Deși el a avertizat-o că va fi un proces extrem de stresant, ea a mers mai departe. S-a înregistrat la Baroul din California și, după cum a declarat într-un interviu pentru Vogue, a ales o rută netradițională, începând o ucenicie de patru ani la o firmă de avocatură din San Francisco pentru a da examenul de barou în 2022.

E mare lucru să te dedici unei cauze atât de grele când ai putea pur și simplu să te bucuri de confortul tău financiar.

Echipa de apărare a lui Glossip continuă să lupte împotriva abaterilor comise de procurorii statului. Până la noul proces care îi va decide soarta finală, rămâne de văzut cum se va adapta la o lume pe care a privit-o doar printre gratii timp de trei decenii.