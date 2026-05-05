Ai avut vreodată un moment în care ai simțit că pur și simplu nu mai poți trage de tine? Că ai nevoie de un respiro înainte de a o lua de la capăt? Kim Kardashian trece exact prin asta chiar acum. Vedeta de reality show nu are planuri să susțină niciun examen anul acesta, cel puțin în ceea ce privește baroul. A încheiat anul trecut cu vestea deloc entuziasmantă că a picat testele, așa că 2026 iese complet din discuție pentru obținerea licenței de avocat.

Iar uneori, o pauză e absolut necesară pentru echilibrul mental.

Dezamagirea de dupa mii de ore de invatat

Mama a patru copii a absentat vizibil din sala de examen în februarie. Acum s-a confirmat oficial că nu va fi pe listă nici pentru sesiunea din iulie.

Adevărul a ieșit la iveală când Theblast a relatat recent că vedeta intenționează să aștepte cel puțin până în 2027 pentru a încerca din nou. Nu a fost stabilită o dată precisă pentru momentul în care se va așeza din nou în banca de examen. Totuși, termenul limită pentru a se înscrie la testarea din februarie 2027 este pe 4 ianuarie 2027. Kim a anunțat încă din luna noiembrie că a picat baroul, dar a subliniat clar că asta nu o va opri să încerce și mai tare pe viitor.

Să fim serioase, pe bune acum, nu-i deloc ușor să pici un examen pentru care ai tras din greu. Eșecul legat de unul dintre cele mai anticipate rezultate din viața ei a lăsat urme. Vedeta a dezvăluit că a învățat câte nouă ore pe zi, timp de luni de zile înainte de examen. Scopul era să obțină cele 1.390 de puncte necesare dintr-un total de 2.000 de puncte. Mărturisirea ei este una plină de vulnerabilitate, recunoscând că picarea examenului a făcut-o să se simtă inconfortabil cu ea însăși și nesigură pe abilitățile sale, după ce a petrecut tot acel timp pregătindu-se pentru succes.

Dar nu a lăsat dezamăgirea să o acapareze. Deși și-a luat un moment pentru a procesa eșecul, s-a adunat rapid și și-a îndreptat atenția către oportunități mai bune. A decis să publice ea însăși rezultatele înainte ca acestea să apară online, dorind să fie transparentă cu fanii care i-au fost alături la fiecare pas. Le-a promis că este hotărâtă să susțină din nou examenele, deoarece nu vede eșecul ca pe un capăt de drum.

Clarvazatori si inteligenta artificiala

Călătoria ei ambițioasă a început în 2018. Atunci s-a înscris în California Law Office Study Program (LOSP). Aceasta este o rută alternativă de patru ani (pe care a și finalizat-o) care le permite studenților să învețe sub supravegherea unor avocați practicanți, în loc să urmeze o facultate de drept tradițională. Inspirația ei a fost regretatul ei tată, Robert Kardashian Sr. Acesta a făcut parte din echipa apărării lui O.J. Simpson, când acesta a fost acuzat de uciderea lui Nicole Brown Simpson și a lui Ron Goldman în 1994. Cazul a propulsat popularitatea lui Robert în America și a pregătit terenul pentru preluarea ulterioară a culturii pop de către familia Kardashian.

Și totuși, pe parcurs a avut și victorii uriașe. În 2021 a reușit să treacă de baroul pentru începători (examenul pentru studenții din primul an), după trei încercări eșuate.

Numai că pregătirea pentru examenul final a venit cu niște surprize neplăcute. Fondatoarea SKIMS a răbufnit într-un videoclip pe TikTok, în timpul unei sesiuni de machiaj, la adresa celor care i-au prezis un succes garantat.

„Vă spun doar că toți nenorociții de clarvăzători cu care ne-am întâlnit și de care suntem obsedate mănâncă un rahat imens.”

Așa a sunat declarația ei brutal de sinceră. I-a numit mincinoși patologici ale căror cuvinte ar trebui luate cu rezerve. Mai mult, a recunoscut (cu mult înainte de afișarea rezultatelor) că a folosit inteligența artificială pentru a învăța. Făcea poze și le încărca în ChatGPT pentru a găsi răspunsurile corecte. Din păcate, AI-ul nu i-a garantat promovarea, pentru că pica tot timpul testele de probă, lucru care a frustrat-o enorm. Sistemul o tot încuraja să aibă încredere în propriile instincte și să răspundă singură la întrebări. Vedeta a explicat că acest sistem de învățare nu o ajută cu nimic, deoarece ea are nevoie să învețe ceva concret pentru teste, nu o lecție de viață.

O aparitie de neuitat pe covorul rosu

Până la urmă, în timp ce stă departe de sălile de curs, Kim are agenda plină ochi. Se ocupă de filmările pentru reality show-ul familiei difuzat de Hulu, își conduce brandul SKIMS și participă la evenimente de top din Hollywood.

De altfel, la 45 de ani, vedeta a ridicat din nou ștacheta, dar în modă. Luni, 4 mai, a fost prezentă la Met Gala. A păstrat o atitudine îndrăzneață, amuzantă și cochetă, purtând un body portocaliu metalizat care îi îmbrățișa formele, combinat cu o fustă de piele deschisă în față. Ținuta a fost creată de sculptorul Allen Jones împreună cu Whitaker Malemis. Este o referință directă la afișul lui Jones pentru filmul „Maîtresse” din 1975, o peliculă explicită despre o dominatoare îmbrăcată în piele.

Și-a completat look-ul cu un pieptar, părul blond platinat coafat în bucle lejere și pantofi cu toc nude. La eveniment au fost prezente și surorile ei, Kendall și Kylie Jenner, alături de matriarha familiei, Kris Jenner.