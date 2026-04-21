După luni de speculații alimentate de fotografii de pe platourile de filmare, misterul a fost în sfârșit elucidat. Scenarista Aline Brosh McKenna a confirmat că Sydney Sweeney nu va apărea în mult-așteptata continuare a filmului „Diavolul se îmbracă de la Prada”. E drept că imaginile cu actrița păreau convingătoare, însă lucrurile stau puțin diferit.

Zvonuri infirmate oficial

Într-un interviu recent pentru ScreenRant, Aline Brosh McKenna a pus capăt tuturor discuțiilor despre un posibil cameo al starului din „Euphoria”. Fotografiile cu Sydney Sweeney (în vârstă de 28 de ani) pe platourile de filmare din New York au creat o adevărată frenezie online, dar explicația este mult mai simplă. „Au fost o mulțime de fotografii de pe platou cu diverse persoane”, a declarat scenarista.

Iar răspunsul ei direct nu lasă loc de interpretări.

„Ați văzut filmul. Ea nu este în film.”

De la speculații la glume pe internet

Dar cum a luat naștere acest val de informații false? V-ați gândit vreodată că un simplu zvon poate arăta producătorilor că filmul e pe val? McKenna a povestit cum situația a scăpat rapid de sub control, transformându-se într-un fenomen pe internet. „Și apoi au apărut acele meme-uri, în care se spunea: «Cutare este în film. Cutare este în film.» A devenit o glumă recurentă despre cine a fost văzut pe platou și cine era în film”, a explicat ea. Ba chiar, acest lucru a fost un indicator neașteptat al interesului publicului.

„A fost, de fapt, una dintre primele modalități prin care am știut că stârnim interesul oamenilor, pentru că a existat o constantă… La început, oamenii speculau cu adevărat, iar apoi pur și simplu glumeau”, a adăugat McKenna.

Ce știm despre distribuție și poveste

Chiar și fără Sweeney, „Diavolul se îmbracă de la Prada 2” promite o distribuție de zile mari. Fanii se vor bucura să îi revadă pe Anne Hathaway în rolul lui Andy Sachs, Meryl Streep ca Miranda Priestly, Emily Blunt drept Emily Charlton și Stanley Tucci în pielea lui Nigel Kipling. Povestea o urmărește pe Andy Sachs, care se întoarce la revista Runway ca noul redactor de features, unde, alături de vechea echipă, trebuie să lupte pentru supraviețuirea publicației în era declinului presei scrise.

Numai că distribuția nu se oprește aici. Printre noile nume confirmate se numără Simone Ashley, Lucy Liu, Justin Theroux, Pauline Chalamet și Kenneth Branagh. Să fim serioși, cu o asemenea echipă, așteptările sunt uriașe.

Un viitor pentru Prada?

Întrebată dacă Sydney Sweeney ar putea apărea într-un al treilea film al francizei, scenarista a lăsat ușa deschisă, fără a oferi însă vreo certitudine. Entuziasmul ei pentru echipă este, în schimb, clar. „Nu știu. Aș face o sută de filme cu această distribuție. Aș face orice fel de film”, a mărturisit ea.

Până atunci, fanii au o dată clară de marcat în calendar. Filmul „Diavolul se îmbracă de la Prada 2” urmează să fie lansat vineri, 1 mai 2026.