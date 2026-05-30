Cântăreața Jane McDonald a recunoscut public că i-a fost absolut imposibil să compună muzică despre regretatul ei logodnic, Eddie Rothe. Artista a fost nevoită să apeleze la ajutorul unor colaboratori externi pentru a reuși să lanseze un tribut muzical dedicat partenerului ei.

Te-ai gândit vreodată cum gestionezi o durere atât de mare încât nici măcar nu o poți pune în cuvinte? Povestea ei lovește exact în acel punct sensibil pe care multe dintre noi îl cunosc prea bine. Doliul nu vine cu un manual de instrucțiuni, iar uneori simplul act de a cere ajutorul celor din jur este singura salvare reală pentru a merge mai departe.

Lupta cu o pierdere uriașă

Eddie Rothe s-a stins din viață în 2021, la vârsta de 67 de ani, din cauza unui cancer pulmonar. Restricțiile dure impuse de pandemia de coronavirus la acea vreme au împiedicat-o pe Jane să îi ofere acel tribut mare pe care și-l dorea enorm. Și asta a lăsat un gol imens.

Iar lucrurile nu au devenit mai ușoare odată cu trecerea timpului.

Într-o apariție recentă la emisiunea Lorraine, așa cum a relatat Hellomagazine zilele trecute, vedeta a vorbit deschis despre blocajul ei emoțional. Să fim serioase, nu e deloc ușor să recunoști că ești vulnerabilă în fața a milioane de oameni.

„Nu am putut să scriu despre Ed, nu. Așa că m-am bucurat că au venit colaboratorii și m-au ajutat să fac asta, pentru că apoi am putut să o fac nu doar pentru mine, ci pentru toți ceilalți. Ce trebuie să îți amintești este că ai intrat într-un club, suntem mulți acolo afară.” – Jane McDonald, Cântăreață

Dar cum reușește să cânte acele piese acum? Răspunsul ei e o lecție de empatie. Artista a explicat că atunci când e pe scenă, nu mai cântă despre ea, ci o face pentru partenerii tuturor celorlalți din public. mi se pare o perspectivă incredibil de matură.

Ce poți învăța din această experiență

Vedeta și-a dedicat turneul din 2024 lui Eddie, transformând suferința într-o celebrare a celor 13 ani uimitori petrecuți împreună. Totuși, ea refuză să cosmetizeze realitatea cruntă a doliului.

„Nu am învățat nimic cu adevărat, nu există nicio modalitate de a face față. Pur și simplu trebuie să îți reconstruiești viața în cel mai bun mod pe care îl poți găsi.” – Jane McDonald, Cântăreață

E drept că procesul de vindecare arată diferit pentru fiecare femeie în parte. Pentru Jane, salvarea a venit din faptul că avea o carieră stabilă și prieteni apropiați care au susținut-o necondiționat când viața i s-a schimbat complet.

Turneul ei comemorativ continuă pe parcursul acestui an. Fanii așteaptă acum să vadă dacă artista va lansa și alte piese noi în colaborare, în timp ce ea își găsește treptat echilibrul pe marile scene.