Iar a făcut-o. Susan Boyle, vocea care ne-a dat fiori tuturor pe scena Britain’s Got Talent, a șters absolut tot de pe contul ei de Instagram și a reapărut cu un look care a lăsat pe toată lumea fără cuvinte. Fără rochii conservatoare, ci cu o haină de blană falsă fabuloasă, ochelari supradimensionați și un bob blond tăiat drept, demn de Săptămâna Modei.

Imaginează-ți doar cât curaj îți trebuie să schimbi complet macazul la 65 de ani. Dincolo de hainele spectaculoase care amintesc de estetica lui Paris Hilton, mutarea ei este o lecție magistrală despre cum să preiei controlul asupra propriei imagini. Această transformare ne demonstrează că stilul nu are limită de vârstă, iar o garderobă regândită inteligent poate atrage instantaneu o generație complet nouă de fani.

Când a devenit celebră în 2009 cu melodia din Les Misérables, contrastul dintre înfățișarea ei extrem de modestă și vocea uriașă a fost exact lucrul care a făcut-o virală. Lumea s-a obișnuit cu acea estetică cuminte și așezată. Numai că lucrurile stau cu totul altfel acum, iar artista a decis să lase în urmă acea imagine prăfuită.

O nouă eră vizuală

Într-o analiză publicată recent de Vogue, aflăm că tot acest buzz a pornit de la o simplă prezentare de imagini pe internet. Artista a postat fotografii din studioul de înregistrări, afișând această nouă atitudine plină de farmec.

„O nouă eră începe mâine”, a scris ea în descrierea postării.

Reacțiile spun totul.

Internetul s-a împărțit imediat în două tabere. Unii aplaudă curajul ei de a ieși din tipare.

„Arată atât de diferit, ținuta ei este mortală.” – Utilizator, Rețeaua X

Dar, ca de obicei, există și voci critice care nu înțeleg această schimbare bruscă de direcție.

„Acest personaj de «icon de modă» este cu adevărat exagerat.” – Utilizator, Rețeaua X

Indiciile din spatele hainelor

Și povestea nu se oprește la o simplă haină de blană. Gândește-te la detaliul suprem: a doua zi, a apărut o nouă fotografie misterioasă. De data aceasta, purta un trening din velur maro pe spatele căruia scria clar „Just One”. Unii speculează că hashtag-ul publicitar folosit inițial ar putea ascunde o campanie de modă neașteptată sau chiar o reclamă la o celebră marcă de înghețată.

Artista a continuat să se joace cu curiozitatea publicului.

„Am auzit că este Susan Boyling afară… Și e pe cale să devină mai fierbinte. Just One apare în curând xx.” – Susan Boyle, Cântăreață

Fanii au simțit imediat că se pregătește ceva uriaș, unul dintre ei punctând clar că „ea nu a venit să se joace”.

Misterul va fi deslușit complet abia la lansarea oficială a noului proiect. Până atunci, magazinul ei online vinde deja piese vestimentare cu un aer surprinzător de tineresc, precum hanorace roz și sacoșe cu imprimeu tartan care s-au epuizat aproape instantaneu, demonstrând că o schimbare de imagine bine gândită vinde orice produs.