La 83 de ani, legendarul Paul McCartney tocmai a lansat al 20-lea album de studio solo și a oferit un răspuns cu totul neașteptat despre momentul în care se va retrage din muzica. Artistul britanic demonstrează că vârsta este doar un număr când vine vorba de creativitate.

Te-ai gândit vreodată cum ar fi să faci un singur lucru toată viața și să nu te saturi de el absolut deloc? Pentru multe dintre noi, ideea de pensie sună ca o eliberare mult așteptată după decenii de muncă și stres cotidian. Numai că, atunci când pasiunea îți dictează ritmul vieții, lucrurile stau complet diferit. Lecția pe care ne-o predă fostul membru The Beatles este exact despre asta: cum să îți păstrezi bucuria autentică și să nu renunți la ceea ce te face fericită.

O lecție despre pasiune pură

Într-un interviu recent acordat emisiunii Today Show din Statele Unite, artistul a fost întrebat direct de moderatorul Willie Geist dacă există vreo șansă să pună chitara în cui. Jurnalistul a vrut să știe dacă există vreo lume în care muzicianul va spune pur și simplu că a făcut destule.

„Sper că nu. Nu o fac la modul profesionist. Încă mi se pare că e un hobby. E magic de fiecare dată.” – Paul McCartney, muzician

Iar asta chiar ne pune pe gânduri. să fii unul dintre cei mai cunoscuți oameni de pe planetă, cu o carieră fulminantă, și să privești muncă ta ca pe o simplă joacă este de-a dreptul fabulos. Așa cum a explicat el mai departe, pur și simplu adoră să improvizeze pe chitară, sperând că, dacă are noroc, va apărea un acord frumos pe care să îl urmeze.

Întoarcerea la rădăcinile din Liverpool

Dincolo de planurile de viitor, Hellomagazine a relatat luni după-amiază că noul său material discografic, intitulat „The Boys of Dungeon Lane”, este o călătorie profund emoțională în trecut. Cinci dintre cele 14 piese explorează tinerețea starului, cu titluri precum „As You Lie There„, „Days We Left Behind„, „Down South„, „Home To Us” și „Salesman Saint”.

„Aceste noi cântece extraordinare îl găsesc pe Paul într-o stare de spirit sinceră, vulnerabilă și profund reflexivă, scriind cu o deschidere rară despre copilăria sa din Liverpool-ul postbelic, despre reziliența părinților săi și despre primele aventuri împărtășite cu George Harrison și John Lennon.” – Site-ul oficial The Beatles

Albumul revizitează amintirile din anii de formare, înainte ca lumea să audă de fenomenul Beatlemania. Paul a mărturisit că titlul vine chiar de la niște versuri din noile sale melodii, amintindu-și de strada Forthlin Road pe care locuia și de zona Dungeon Lane. Deși trăia într-un cartier muncitoresc numit Speke și familia nu avea prea multe posibilități materiale, artistul recunoaște că acest lucru nu conta deloc, pentru că toți oamenii din jur erau minunați.

Echilibrul unei vieți trăite din plin

Dar succesul profesional la o vârstă atât de înaintată nu vine din neant. El este adesea susținut de liniștea de acasă. După pierderea dureroasă a primei sale soții, Linda McCartney, și sfârșitul celui de-al doilea mariaj cu Heather Mills, Paul și-a regăsit fericirea alături de Nancy Shevell. Cei doi s-au cunoscut în 2007 și s-au căsătorit într-o ceremonie intimă la Londra, pe 9 octombrie 2011.

Și totuși, ce urmează cu adevărat pentru legendarul artist în perioada următoare? Rămâne întrebarea deschisă: câte acorduri magice va mai descoperi pe chitara lui în anii care vin? Răspunsul îl vom afla odată cu viitoarele sale lansări, pe măsură ce continuă să ne arate că pasiunea adevărată nu are termen de expirare.