Te-ai gândit vreodată cum arată momentul în care copilul tău îți spune că vrea să îți urmeze cariera, mai ales când știi exact cât de greu este acel domeniu? Exact prin asta trece acum Gwyneth Paltrow. Fiica ei, Apple Martin, în vârstă de 22 de ani, tocmai a absolvit Universitatea Vanderbilt și a prins un rol major într-o comedie regizată de celebra Nancy Meyers, unde va juca alături de Jude Law și Owen Wilson.

Dincolo de strălucirea de la Hollywood, povestea lor este una extrem de familiară pentru noi, mamele. Vorbim despre acel moment de cotitură în care trebuie să îți susții copilul să își urmeze visul, dar în același timp simți nevoia disperată să îl protejezi de critici și dezamăgiri. Iar când vine vorba de expunere publică, lucrurile pot deveni copleșitoare foarte repede.

Avertismentul unei mame celebre

Apple a încercat inițial să evite lumina reflectoarelor. A avut acea fază de „rebeliune” prin care trec mulți tineri și chiar s-a gândit serios să dea la drept, după cum povestea ea însăși într-un interviu mai vechi. Numai că pasiunea pentru artă a învins până la urmă, deși recunoștea că ideea de a cânta singură pe o scenă o terifiază.

Într-o apariție recentă la emisiunea „Today”, actrița a vorbit deschis despre realizările copiilor ei. Așa cum a relatat marți Theblast într-un material amplu, Gwyneth nu și-a putut ascunde entuziasmul („Sunt cu adevărat mândră de ea, cu adevărat emoționant”), dar a fost foarte fermă când a venit vorba de realitatea dură a industriei.

„Că este greu. Este un drum dificil. Dar merită urmat dacă acesta este adevărul lor absolut.” – Gwyneth Paltrow, actriță

Și nu s-a oprit aici. Regula de aur pe care le-a impus-o, atât ei cât și fratelui ei Moses (care tocmai a semnat la rândul lui cu o casă de discuri), a fost „să nu citească nimic despre ei înșiși”. mi se pare cel mai sănătos sfat pe care i-l poți da unui tânăr astăzi, indiferent dacă lucrează în film sau pur și simplu are conturi de social media.

Zvonuri false și sindromul cuibului gol

Apple a simțit deja pe pielea ei ce înseamnă răutatea gratuită din online. Recent, s-a trezit în mijlocul unor zvonuri care susțineau că ar fi fost exmatriculată pentru bullying. Tânăra a reacționat imediat, numind acuzațiile „complet false” și precizând clar că nu a fost niciodată dată afară de la vreo școală. O sursă apropiată a intervenit chiar pentru a o apăra, descriind-o ca fiind o persoană foarte prietenoasă cu alte fețe.

Dar dincolo de cariera fetei și de micile drame din online (recent a stârnit și zvonuri despre o nouă relație, după ce a postat o poză cu un tânăr misterios la un pub), Gwyneth se confruntă cu o realitate pe care multe dintre noi o cunosc prea bine: casa goală. Tranziția a lovit-o din plin pe fondatoarea brandului Goop.

„M-am chinuit cu adevărat când au plecat toți și apoi m-am gândit, «Ok, sunt bine». Și apoi, în septembrie, din nou, parcă am căzut de pe o stâncă pentru a doua oară.” – Gwyneth Paltrow, actriță

Iar asta ne arată că, indiferent de statut sau contul din bancă, plecarea copiilor de acasă doare la fel pentru orice mamă. Cum se va descurca Apple sub presiunea primului ei rol important și dacă va reuși să ignore zgomotul de fond. Până la premiera filmului, sfatul cu „nu citi comentariile” e ceva ce putem aplica și noi, chiar de azi, pentru propria noastră liniște mentală.