Brooklyn Beckham și Nicola Peltz sunt în discuții avansate cu Hulu pentru realizarea unui documentar despre viața lor. Proiectul vine în contextul tensiunilor uriașe cu familia Beckham, tensiuni pe care Brooklyn le-a confirmat printr-o declarație explozivă la începutul anului 2026.

Declarația care a zguduit familia Beckham

Totul a pornit de la o postare de șase pagini pe rețelele de socializare, în luna ianuarie, unde fiul cel mare al lui David și Victoria Beckham a rupt tăcerea. „Am tăcut ani de zile și am făcut toate eforturile pentru a păstra aceste chestiuni private”, a scris Brooklyn (acum în vârstă de 27 de ani), confirmând speculațiile privind o ruptură în familie. El a continuat fără menajamente: „Nu vreau să mă împac cu familia mea. Nu sunt controlat, îmi apăr singur punctul de vedere pentru prima dată în viața mea.”

Dar despre ce control e vorba, până la urmă? Brooklyn a detaliat, acuzând că „narațiunea conform căreia soția mea mă controlează este complet pe dos” și susținând că Nicola Peltz „a fost constant nerespectată” de familia sa. Iar lovitura de grație a venit imediat. „Am fost controlat de părinții mei în cea mai mare parte a vieții mele.”

Finalul declarației este de-a dreptul devastator pentru David și Victoria. „Am crescut cu o anxietate copleșitoare. Pentru prima dată în viața mea, de când m-am îndepărtat de familia mea, acea anxietate a dispărut. Mă trezesc în fiecare dimineață recunoscător pentru viața pe care am ales-o și am găsit pace și alinare.”

Hulu intră în joc cu o ofertă de nerefuzat

Iar acum, se pare că povestea ar putea ajunge pe micile ecrane, contra unei sume considerabile. Platforma de streaming Hulu ar fi în discuții cu cuplul pentru un serial documentar, iar surse din presă susțin că Brooklyn este „dornic să realizeze proiectul”. E drept că el ar vrea să se concentreze pe cariera sa culinară, însă se pare că Hulu speră că acesta va „ridica vălul de pe cearta cu familia sa”.

O mișcare îndrăzneață.

De la declarația din ianuarie, Brooklyn și Nicola au păstrat tăcerea, însă au primit multiple oferte pentru a-și spune povestea. Se pare că cea de la Hulu este cea mai serioasă de până acum.

O competiție directă cu David și Victoria

Numai că lucrurile sunt mai complicate de atât. Un astfel de proiect l-ar pune pe Brooklyn „în competiție directă cu părinții săi înstrăinați, Victoria și David, care au lansat amândoi propriile serii cu Netflix”.

Practic, ar fi o luptă a documentarelor în aceeași familie. „Ar fi propulsați instantaneu direct în liga mare și în competiție directă cu Netflix, care, fireste, are propriile legături cu Beckham, după ce a difuzat documentare de autor ale ambilor părinți ai săi”, a declarat o sursă din apropierea producției. Aceeași sursă a adăugat: „Lui Brooklyn și Nicolei li s-au oferit interviuri pe bani grei și înainte, dar le-au refuzat pe toate. Când se vor decide să vorbească, o vor face în termenii lor.”

Deocamdată, nici familia Beckham, nici cuplul Peltz Beckham nu au comentat oficial aceste informații.