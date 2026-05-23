Nicola Peltz Beckham a renunțat oficial la procesul emoționant intentat unui salon de toaletaj canin, la aproape doi ani după moartea tragică a chihuahua-ului ei, Nala. Actrița a decis să închidă acest capitol dureros, retrăgând complet acuzațiile formulate împotriva companiei din New York și a angajaților acesteia.

Știi momentul acela când îți lași animalul de companie la un simplu tuns și te gândești doar la cât de drăguț va arăta la întoarcere? Pentru multe dintre noi, câinii sunt efectiv membri ai familiei, iar pierderea lor bruscă este o traumă greu de descris. Numai că, uneori, lupta prin tribunale pentru a face dreptate aduce mult mai multă epuizare emoțională decât alinare, iar decizia de a renunța devine singura cale reală spre liniște.

Să ne amintim puțin cum a început totul. În iulie 2024, Nicola a dat în judecată compania HoundSpa LLC, pe proprietara Deborah Gittleman și pe groomer-ul Jony Ceballos. Conform documentelor depuse la instanță, Nala era complet fericită și sănătoasă înainte de programare, dar s-a întors într-o stare critică. Actrița a povestit că a tratat câinele „ca pe propriul ei copil” și a rămas profund marcată emoțional după ce a asistat la moartea micuțului animal.

Detaliile care au rupt inima oricărui iubitor de animale

În plângerea inițială, situația descrisă a fost de-a dreptul sfâșietoare. Nicola susținea că puiul de chihuahua a fost lăsat „în suferință fizică gravă, cu plămânii plini de apă, pieptul pulsând și hiperventilând” imediat după programare. În ciuda eforturilor de urgență ale medicilor veterinari, Nala s-a stins din viață la doar câteva ore distanță.

Iar lucrurile nu s-au oprit doar la Nala. Pe baza informațiilor publicate recent de Theblast, actrița a aflat ulterior că același angajat s-ar fi ocupat și de un alt câine al ei, Frankie, în 2022, și a observat similarități tulburătoare.

„Abia după moartea tragică a Nalei, Nicola a înțeles că, din informațiile și convingerile sale, Ceballos a fost aparent responsabil și pentru moartea câinelui ei, Frankie, în 2022. La întoarcerea de la toaletajul cu Ceballos, Frankie era într-o suferință fizică vizibilă, împiedicându-se în mod repetat ca și cum ar fi fost sedat.” – Fragment din dosarul depus în instanță

Mai mult, un alt câine, Angel, a rămas cu traume severe (dezvoltând o teamă de a fi lăsată singură, situație în care începe să tremure și să țipe de teroare). Nici fratele Nicolei nu a scăpat de probleme, el și iubita lui ridicând suspiciuni similare legate de câinele lor, Banksy.

Cum s-a încheiat lupta în instanță

Și totuși, de ce a renunțat acum? Ei bine, documentele semnate luna aceasta la Curtea Supremă din New York arată că toate părțile au convenit să oprească definitiv procesul, fără ca cineva să plătească taxe, cheltuieli sau onorarii pentru avocați. Până la urmă, pacea interioară nu are preț.

Un avocat care a reprezentat salonul a clarificat situația printr-o declarație oficială.

„Toate părțile implicate în acea acțiune civilă au făcut schimb de documente ample și toate părțile au concluzionat că moartea Nalei nu a fost intenționată. Toate persoanele implicate în acest caz împărtășesc durerea și dezamăgirea care vin odată cu trecerea în neființă a Nalei.” – Reprezentant legal HoundSpa

Dar că povestea are și un alt unghi. Înainte ca procesul să fie retras, angajatul acuzat a negat vehement orice responsabilitate, echipa lui legală argumentând chiar că Nicola ar fi fost vinovată de neglijență comparativă. Ba chiar actrița fusese avertizată anul trecut că va trebui să prezinte raportul de necropsie al Nalei dacă voia ca dosarul să ajungă la un proces cu jurați.

Ca o paranteză (destul de interesantă pentru dinamica familiei), ei se confruntaseră recent cu un alt scandal canin. Tatăl Nicolei, miliardarul Nelson Peltz, tocmai a ajuns la o înțelegere într-un caz separat cu o fostă menajeră, Mileydis Morejon, care cerea daune de 75.000 de dolari după ce ar fi fost atacată de pitbull-ul lor, Houdini. Cazul a fost rezolvat discret, în afara instanței, semn că familia preferă acum să închidă amiabil disputele legale. Dacă Nicola va mai alege vreodată să colaboreze cu saloane de toaletaj sau va prefera să își îngrijească animalele exclusiv acasă, departe de orice risc.