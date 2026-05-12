Nelson Peltz, tatăl miliardar al actriței Nicola Peltz, a ajuns la o înțelegere confidențială cu fosta menajeră a familiei. Aceasta a dat în judecată familia după ce ar fi fost atacată în repetate rânduri de pitbull-ul lor la reședința masivă din Palm Beach, Florida.

Cum a inceput drama la resedinta din Florida

Ți s-a întâmplat vreodată să te simți nesigură în preajma unui animal de companie pe care nu îl cunoști bine? Mileydis Morejon, fosta menajeră a familiei Peltz, a trăit momente de coșmar în 2023. Femeia lucra prin intermediul firmei M&M Security Inc., iar în timpul unei depoziții de anul trecut, când a fost întrebată dacă strânsul după câine făcea parte din atribuțiile ei, a răspuns clar: „Da, da.”

Numai că lucrurile au degenerat rapid în timpul programului ei de lucru.

Recomandari Zoë Kravitz și Harry Styles s-au logodit. Lenny Kravitz susține relația celor doi artiști

Menajera a povestit că a fost nevoită să se apere cu un băț de șters praful și să se ascundă într-o cameră pentru a scăpa de Houdini, pitbull-ul familiei. Într-un alt incident, câinele i-ar fi sfâșiat pantalonii în timpul unui atac.

În procesul intentat inițial în decembrie 2024 împotriva omului de afaceri în vârstă de 83 de ani, ea a declarat că animalul „avea o natură vicioasă, o dispoziție vicioasă și/sau avea o propensiune de a ataca și/sau de a încerca atacuri care era cunoscută sau ar fi trebuit să fie cunoscută” de către familia Peltz. Mai mult, atacurile s-ar fi întâmplat „fără nicio provocare, brusc și fără avertisment.”

Implicarea actritei si detaliile adoptiei

Să fim sincere, iubim animalele, iar adopția este un gest minunat. Chiar și la noi în România, tot mai multe familii aleg să salveze câini din adăposturi, o practică de self-care emoțional care aduce multă bucurie în casă.

Recomandari Maluma poarta costum Tom Ford la Met Gala. Detaliul care a atras atentia fanilor

Houdini fusese adoptat cu trei ani în urmă de la Yogi’s House, organizația de salvare co-fondată chiar de Nicola. La acea vreme, actrița căsătorită cu Brooklyn Beckham a postat un mesaj emoționant pe Instagram (o rețea unde o urmăresc milioane de femei din toată lumea): „Acest videoclip mă face să vreau să plâng. Tatăl meu l-a adoptat pe Houdini, @itsyogishouse. Aceasta este prima lor noapte ca o familie”.

Iar acum, Nicola fusese inclusă pe lista martorilor și era așteptată să depună mărturie video.

Documentele instanței arătau că actrița avea „cunoștințe despre incidentul în cauză”. Deși nu e clar dacă a văzut vreunul dintre presupusele atacuri direct sau a aflat despre ele de la părinții ei, Nelson și Claudia Peltz, ea a scăpat de depoziție după ce cazul s-a rezolvat.

Recomandari Sienna Miller a nascut al treilea copil la 44 de ani. Actrita a apelat la congelarea ovulelor

Lupta in instanta si argumentele avocatilor

Într-un articol recent semnat de Theblast, aflăm că menajera a cerut daune de peste 75.000 de dolari. Ea a acuzat pârâții că nu au reușit să „securizeze, să antreneze sau să supravegheze pe Houdini pentru a preveni atacul său”. Femeia a suferit răni la „spate, gât și la ambii genunchi”, având nevoie de „multiple proceduri de gestionare a durerii”.

Dar avocații lui Nelson Peltz au ripostat dur pe tot parcursul procesului.

Ei au luptat să țină averea masivă a miliardarului departe de ochii juraților. „Motivul pentru care instanțele sunt atât de neclintite în privința acestei reguli este că jurații au tendința de a favoriza săracii în detrimentul bogaților și, dacă sunt provocați de astfel de dovezi incendiare, juriul este probabil să aplice teoria răspunderii buzunarelor adânci”, au susținut aceștia în documente.

Între noi fie vorba, e o strategie legală clasică pentru familiile extrem de bogate. Apărarea a adăugat că semnul „Atenție la câine” (Beware of the Dog) postat pe proprietate ar trebui să îi protejeze de răspundere. Mai mult, au susținut că, fiind contractor independent, familia nu avea „nicio datorie de a proteja” menajera de rănile suferite pe proprietate. si au acuzat-o că a schimbat părți din povestea ei privind modul în care s-a desfășurat unul dintre incidente.

Cum s-a incheiat disputa legala

Echipa legală a menajerei nu a lăsat lucrurile așa. Au explicat că femeia a intrat printr-o intrare de serviciu (detaliu destul de important, nu-i așa?), nu prin intrarea principală unde se afla semnul de avertizare. Ei au numit moțiunile apărării ca fiind „premature și fundamental greșite” înainte ca dosarul să fie închis privat.

Și totuși, după aproape 18 luni petrecute prin tribunale, cazul a fost rezolvat în liniște.

Avocații lui Morejon au depus un aviz de soluționare pe 30 aprilie la Tribunalul din Palm Beach County, iar procesul a fost respins oficial pe 5 mai. Termenii exacți ai înțelegerii financiare rămân confidențiali.