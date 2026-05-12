Când vine vorba de apariții memorabile pe covorul roșu, artistul columbian Maluma știe exact cum să atragă toate privirile. Anul acesta la Met Gala, el a ales un ansamblu personalizat care a stârnit un val uriaș de reacții în mediul online, demonstrând încă o dată că moda masculină nu trebuie să fie deloc plictisitoare.

Un amestec de croitorie clasică și atitudine modernă

Să fim sincere, ținutele masculine de la marile evenimente pot fi uneori destul de previzibile. Iar aici intervine curajul de a purta ceva absolut diferit. Maluma a pășit pe covorul roșu într-un look personalizat semnat de Tom Ford, care a îmbinat perfect croitoria inspirată din secolul al XVIII-lea cu o margine modernă și elegantă. Între noi fie vorba, estetica luxoasă a brandului Tom Ford este extrem de apreciată și la noi în România (mai ales când vine vorba de parfumurile lor iconice pe care le găsești în Sephora sau Douglas), dar o creație vestimentară realizată la comandă la acest nivel este o adevărată declarație de stil.

Piesa de rezistență a fost o jachetă neagră decupată și structurată, care prezenta reveruri ascuțite și dramatice. Partea din față a jachetei a fost bogat brodată cu paiete negre strălucitoare. Acestea au creat un efect lucios, cu aspect umed, care a contrastat superb cu textura mată a mânecilor. Și pentru a păstra totul unitar, un detaliu asortat cu paiete a căptușit manșetele, oferind întregii ținute un finisaj lustruit și coeziv.

Pantalonii care au cucerit internetul

Ai observat vreodată cum un singur element vestimentar poate aprinde internetul? Ei bine, artistul a asortat jacheta statement cu o pereche de pantaloni cu talie ultra-înaltă. Aceștia au fost croiți într-o siluetă fluidă, cu picior larg, care i-a alungit silueta în timp ce îi îmbrățișa șoldurile. Într-un material recent publicat de Theblast se detaliază cum fotografiile cu look-ul lui Maluma s-au răspândit rapid pe rețelele de socializare, conturile de modă și fanii repostând ansamblul clar.

Pentru a completa ținuta, a ales pantofi din piele neagră lăcuită și inele încrustate cu diamante care au adus un plus de farmec. Părul a fost coafat elegant, dat pe spate cu un luciu intens, subliniind structura ascuțită a croielii.

Dar pe bune acum, fanii au fost de-a dreptul fascinați de modul în care pantalonii mulați i-au evidențiat posteriorul curbat. O admiratoare a glumit: „Nu știam că are o asemenea brutărie, ok”. Un alt utilizator a ironizat situația spunând: „Tema a fost costumul este artă, dar tot ce a putut auzi el a fost costumul este fund”. O a treia persoană a adăugat: „Cum poate fi un bărbat atât de bine cu toate acele prăjituri de brutărie”.

De la ținute de gală la relaxare la soare

Dincolo de covorul roșu, artistul columbian știe cum să își mențină publicul conectat. La începutul acestei luni, un cont de fani a redistribuit fotografii cu Maluma relaxându-se în aer liber, trimițând instantaneu rețelele de socializare într-o frenezie. În acele instantanee, cântărețul stătea la soare purtând doar pantaloni scurți negri, în timp ce fizicul său tatuat a ocupat centrul atenției.

Stând întins într-un scaun de exterior, cu brațele încrucișate pe piept, bicepșii și pectoralii săi definiți erau complet expuși. Un zâmbet subtil a adăugat la atmosfera de relaxare fără efort. Într-un alt cadru de aproape, părul său era dat pe spate, iar o pălărie albă se odihnea deasupra frunții în timp ce privea direct spre cameră. Reacțiile nu au întârziat să apară. Un admirator a scris simplu „Perfecțiune”, în timp ce altul a adăugat: „E sexy”.

Schimbările de look care generează dezbateri

Dacă urmărești evoluția lui de stil, probabil îți amintești că Maluma a făcut valuri și la Met Gala din 2023. Atunci a purtat un ansamblu monocromatic din piele gri ardezie care i-a prezentat latura nervoasă. Look-ul a inclus un top fără mâneci cu gât înalt, asortat cu pantaloni cu picior larg din aceeași piele. A ridicat nivelul ținutei cu o eșarfă albă drapată lejer peste umeri pentru un plus de rafinament. Bijuteriile cu diamante, care au inclus un colier de tenis strălucitor și o brățară, au completat acea apariție, în timp ce părul împletit elegant a adăugat un finisaj modern.

Numai că artistul adoră să experimenteze și cu aspectul său fizic, nu doar cu hainele pe care le îmbracă. La începutul acestui an, fotografii cu Maluma fără barba sa caracteristică au stârnit reacții majore online după ce au circulat pe X. Unii fani și-au exprimat imediat dezaprobarea, implorându-l în glumă pe cântăreț să „pune-o la loc”. Alții, însă, au insistat că artistul câștigător al premiului Grammy arăta la fel de atrăgător și fără păr facial, mulți fiind de acord că era „încă atrăgător” în orice fel.

Mic detaliu, mare diferență.

Până la urmă, capacitatea lui de a surprinde rămâne constantă. Într-o altă ipostază recentă, purtând doar un prosop, Maluma s-a numit pe sine însuși „Băiat murdar”.