E.L.F. Beauty a anunțat oficial că intenționează să reducă prețurile pentru o parte dintre produsele sale, după ce inflația și costurile tot mai mari ne-au făcut pe toți să fim mai atenți la portofel. Decizia vine într-un moment în care bugetele sunt deja întinse la maximum de prețurile mari la alimente și carburanți.

Sinceră să fiu, când ai auzit ultima dată ca un brand să ieftinească ceva? Într-o perioadă în care fiecare vizită la supermarket ne dă palpitații, decizia asta este o gură de aer proaspăt pentru bugetul nostru de self-care. Pentru că, chiar și când tăiem din cheltuieli, parcă tot ne dorim acel fond de ten care ne face să ne simțim bine dimineața înainte să deschidem laptopul.

Strategia care schimbă regulile jocului

Până să ajungem la aceste reduceri, lucrurile au stat puțin diferit. La începutul anului 2026, compania chiar scumpise fiecare produs cu 1 dolar din cauza unor taxe vamale și a dat în judecată administrația Trump alături de alte nume mari din industrie, precum Revlon sau Bath & Body Works. Iar asta s-a simțit imediat în buzunarele clientelor.

Numai că roata s-a întors. O decizie recentă a Curții Supreme din SUA, votată cu 6 la 3, a anulat acele taxe vamale, așa cum a relatat recent Allure într-o analiză detaliată a pieței de beauty. Astfel, compania urmează să primească rambursări de aproximativ 55 de milioane de dolari. Banii aceștia nu merg doar în conturile acționarilor, ci vor fi reinvestiți direct în afacere pentru a susține scăderea prețurilor la raft.

CEO-ul companiei a explicat foarte clar de ce au ales această direcție, observând o scădere a vânzărilor în ultimele luni.

„…pe măsură ce consumatorii au suferit în mod deosebit din cauza costurilor mai mari.” – Tarang Amin, CEO E.L.F. Beauty

Și au început deja să testeze apele. Primul produs ieftinit a fost celebrul Halo Glow Skin Tint, al cărui preț a scăzut de la 18 la 14 dolari. Rezultatul a fost o creștere a vânzărilor cu aproape 40% în toate rețelele de retail, inclusiv pe TikTok Shop.

Ce urmează pentru trusa ta de machiaj

Cifrele vorbesc de la sine.

În primul trimestru din 2026, compania a înregistrat o creștere a vânzărilor cu 35%, propulsată masiv și de achiziția brandului Rhode, fondat de Hailey Bieber. Dar pentru că se așteaptă la o creștere mai lentă până în 2027 pentru brandul principal E.L.F. Cosmetics, ajustarea prețurilor este mutarea lor strategică. Mai mult, compania a renunțat la Keys Soulcare, returnând proprietatea artistei Alicia Keys.

„[Acest lucru] ne dă încredere. Din nou, suntem mărci care testează și învață, așa că vom testa pentru a vedea care sunt familiile potrivite pentru a putea lua această măsură, dar suntem cunoscuți pentru valoarea noastră fenomenală, iar valoarea este întotdeauna primul loc către care ne îndreptăm.” – Tarang Amin, CEO E.L.F. Beauty

Momentan, reprezentanții brandului nu au publicat lista exactă cu următoarele produse care vor beneficia de aceste tăieri de prețuri. Așteptăm să aflăm dacă ieftinirile se vor aplica doar liniei principale sau dacă vor include și brandurile surori, precum Rhode sau Naturium, dar direcția este una pe care ne-am dori să o copieze și alți jucători din piață.