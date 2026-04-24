Actrița Ali Larter a avut o seară plină pe 22 aprilie în New York, unde a schimbat două ținute complet diferite într-un interval de doar câteva ore. Apariția sa într-un top alb tip sutien, care i-a lăsat la vedere un abdomen perfect tonifiat la 50 de ani, a atras însă toate privirile.

Două ținute, o singură noapte

Inițial, actrița a fost surprinsă în East Village alături de prietena și colega sa din serialul „Landman”, Michelle Randolph. Ali a purtat un top alb care i-a evidențiat abdomenul lucrat, peste care a adăugat o jachetă bomber bej și pantaloni asortați, completând look-ul monocromatic cu o pereche de pantofi cu toc de culoare nude. Michelle Randolph a ales o ținută la fel de îndrăzneață, cu o jachetă din piele maro și o fustă mini din satin.

Apoi, a schimbat complet registrul. Pentru evenimentul SAG-AFTRA Foundation Conversations: Landman (o discuție dedicată noului serial), Ali a îmbrăcat o rochie lungă, mulată, din satin verde-măsliniu, peste care a pus un sacou alb supradimensionat.

Recomandari Jennifer Aniston dezvăluie secretul de 15 minute pentru un corp perfect

Nu e prima dată când actrița mizează pe un astfel de look. În luna martie, la evenimentul Power Talks, a apărut într-un top alb tip corset și o fustă asortată, temperate de un blazer gri supradimensionat.

Secretul din spatele siluetei

Silueta sa elegantă nu este, însă, rodul întâmplării. E drept că actrița a recunoscut anterior că este nevoie de multă disciplină și consecvență pentru a se menține în formă. V-ați fi imaginat că programul ei începe înainte de răsărit?

„Să vă spun ceva. Muncesc din greu, da? Nu pretind că nu o fac. Lunea mă trezesc la 4:30 [dimineața]. Merg la alergat. Durează doar 30 de minute. Încerc să mănânc foarte curat, dar mănânc. Sunt una dintre acele mămici obsedate de proteine. Mănânc atât de multe proteine toată ziua. Pentru mine funcționează.”

Recomandari Secretul lui Anthony Bourdain pentru legume perfecte ca la restaurant

Încrederea, cel mai bun accesoriu

Dincolo de cifre și diete, actrița crede cu tărie că o parte esențială a frumuseții este încrederea de sine. Ea a vorbit deschis despre presiunea de a arăta perfect.

„Până la urmă, de fiecare dată când trebuie să îmbraci un costum de baie și să mergi în fața cuiva, este foarte dificil. Când mă uit în jur, cele mai sexy femei pe care le cunosc sunt cele care își asumă acest lucru. Așa că o parte din a ajunge acolo cu Angela este să-ți asumi.”

Weekend-urile sunt pentru relaxare

Dar programul strict este valabil doar în timpul săptămânii. Când vine weekendul, lucrurile stau complet diferit. Actrița ia foarte în serios odihna și recuperarea.

Recomandari Secretul pentru musacaua perfectă: Rețeta cu iaurt pentru 4-6 porții gata imediat

„În weekenduri mă destram. Stau în pat, uneori 12 ore.”

Pe bune.

Si a continuat, explicând cum își încarcă bateriile: „Gătesc cina și îmi permit să dorm mai mult, sau merg la yoga sau fac drumeții lungi cu câinii. Și sunt la fiecare meci de fotbal și la fiecare antrenament, iar asta chiar mă hrănește.”