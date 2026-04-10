Prințesa de Wales, acum în vârstă de 44 de ani, este pentru mulți un reper de stil. Dar v-ați întrebat vreodată de unde vine inspirația ei? Se pare că anul 2016 a fost un punct de cotitură, marcat de o serie de ținute inspirate de nimeni alta decât Jackie Kennedy, fosta soție a președintelui american John Fitzgerald Kennedy.
O renaștere a stilului Jackie O
În octombrie 2016, Kate a făcut din rochia mini în stilul anilor ’60 piesa ei de rezistență. La vizita de la Mauritshuis din Olanda, unde a văzut expoziția „Acasă în Olanda: Vermeer și contemporanii săi din Colecția Regală Britanică”, prințesa a purtat un costum bleu pal de la Catherine Walker. Acesta avea o curea în talie, un guler distinct și nasturi supradimensionați pe corset. Coafura, un coc vintage, completa perfect un look ce amintea izbitor de Jackie O.
Nu e deloc o coincidență că Prințesa de Wales a preluat elemente de la fosta Primă Doamnă a Americii tocmai în 2016, explică stilista de modă Leanne Jones. „Anul 2016 a însemnat o adevărată renaștere a stilului Jackie O, declanșată parțial de lansarea filmului biografic despre fosta primă doamnă în acel an”, subliniază Leanne, referindu-se la filmul Jackie, cu Natalie Portman în rolul principal.
„Dintr-o dată, elementele distinctive ale stilului anilor 1960 – gulere simple, pălării pillbox, rochii cu structură clară și ochelari de soare supradimensionați – erau peste tot, iar Prințesa Kate a îmbrățișat în mod clar această influență.”
Stilista adaugă: „Există un sentiment real de nostalgie în aceste look-uri, dar și o încredere în modul în care Kate și le-a însușit. A părut un punct de cotitură în stilul ei. După ce a adus pe lume primii doi copii, a părut că pășește înainte cu un sentiment reînnoit de identitate, rafinându-și garderoba într-una mai definită și mai sigură pe sine.”
Cum modernizează Kate estetica anilor ’60?
Iar ceea ce o interesează pe Leanne este felul în care Kate preia inspirația clasică Jackie O și o aduce în prezent. „O vezi în momente precum lansarea Heads Together, unde imprimeul face aluzie la anii ’60, dar fusta mai moale și mai fluidă aduce o lejeritate contemporană look-ului.”
Cât despre ținuta din Olanda, analiza este clară. „Între timp, ținuta lui Kate de la vizita sa la Mauritshuis din Haga este frumos structurată și strânsă în talie; asortată cu pantofii ei nude emblematici de la acea vreme, întreaga schemă de culori a completat perfect paleta de ‘vară’ a lui Kate.”
Un detaliu nu a fost trecut cu vederea. „Eleganții cercei cu perle merită o mențiune specială, deoarece Jackie a spus odată, faimos: «Perlele sunt întotdeauna potrivite». Se pare că Kate a luat notă de acest sentiment.”
Alte apariții iconice din 2016
Dar vizita din Olanda nu a fost singurul moment din 2016 în care Prințesa de Wales a canalizat stilul fostei Prime Doamne a Americii. Hai să vedem și alte exemple.
În mai 2016, la evenimentul de lansare Heads Together din Parcul Olimpic din Londra, Kate a combinat o fustă Banana Republic cu imprimeu geometric, desprinsă parcă din anii ’60, cu o bluză albă modernă de la Goat Fashion.
Apoi, în iulie 2016, în Franța, la Comemorarea Centenarului Bătăliei de pe Somme, a purtat o rochie midi Sophie Hallette. Deși Jackie O era o fană a pălăriilor statement, alegerea lui Kate a fost o versiune mai modernă, o pălărie tip pillbox cu plasă.
Pe 24 septembrie, în prima zi a turneului regal din Canada, Kate s-a inspirat din preferința lui Jackie pentru ținutele monocrome. A optat pentru un compleu bleumarin de la Jenny Packham, cu guler și o pălărie îndrăzneață, oprindu-se pentru o fotografie alături de premierul de atunci al Canadei, Justin Trudeau.
În noiembrie, la premiera britanică a filmului A Street Cat Named Bob, Kate a încorporat subtil formele geometrice populare în anii 1960. Rochia ei albă, semnată Self-Portrait, avea decupaje specifice perioadei în zona corsetului, dar a fost modernizată cu o fustă fluidă, cu un șliț adânc pe picior.