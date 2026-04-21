Actrița Demi Moore este noua ambasadoare globală a brandului Lancôme, marcând o nouă etapă importantă într-o carieră ce se întinde deja pe cinci decenii. Parteneriatul vine să redefinească standardele de frumusețe și să celebreze evoluția personală la orice vârstă. Moore se alătură astfel unui grup select de personalități care reprezintă brandul la nivel mondial.

„O onoare să colaborez cu o casă care celebrează același spirit”

Într-o declarație oficială, Demi Moore a explicat motivele din spatele acestei colaborări, subliniind valorile comune. „Lancôme reprezintă frumusețea la fiecare nivel, dincolo de suprafață”, a spus Moore. „Reprezintă progresul, știința posibilității și credința că femeile merită să se simtă frumoase și încurajate în fiecare etapă a vieții.”

Actrița a continuat pe o notă personală, propria sa călătorie. „A învăța să te accepți pe tine însuți este o călătorie și este onoarea mea să colaborez cu o casă care celebrează același spirit”, a adăugat ea. Până la urmă, despre ce e vorba dacă nu despre asta? „Frumusețea este un act de auto-îngrijire, iubire de sine și acceptare de sine, și asta sper să întruchipez în parteneriatul nostru.”

O adevărată pionieră care își trăiește viața după propriii termeni

Iar Vania Lacascade, președinta globală a brandului Lancôme, o numește pe Moore „o adevărată pionieră”. Alegerea nu pare deloc întâmplătoare. „Și-a petrecut ultimele cinci decenii redefinind ce înseamnă să îmbătrânești și a rămas mereu ea însăși, fără scuze”, a explicat Lacascade.

Potrivit acesteia, Moore refuză să fie constrânsă de narativele tradiționale despre frumusețe. „Are acest simț puternic al sinelui și face alegeri îndrăznețe”, a spus Lacascade, adăugând că actrița își „redefinește continuu viața cu intenție. Are această relație cu timpul, cu experiența, și poate vorbi cu adevărat despre evoluția ei. Vorbește adesea despre a alege cine devii. Aceasta este o perspectivă despre ceea ce este esențial.”

Hai să fim serioși, cariera ei vorbește de la sine, cu roluri iconice în filme precum „Ghost”, „A Few Good Men”, „Indecent Proposal” și „G.I. Jane”. Recent, performanța sa din „The Substance” i-a adus nominalizări la Globurile de Aur, SAG, Critics’ Choice, BAFTA și Oscar. În plus, va apărea în al doilea sezon al serialului „Landman” (care a fost deja reînnoit pentru un al treilea sezon) și în filmele „I Love Boosters” și „Strange Arrivals”.

Campania Absolue Longevity MD și mesajul său

Și prima sa apariție va fi într-o campanie pentru Reset, un produs din linia de îngrijire a pielii Absolue Longevity MD. Formulele acestei game sunt centrate pe Longevity Integrative Science, o tehnologie menită să îmbunătățească proactiv aspectul vârstei biologice vizibile a pielii.

Numai că Moore nu va fi singură. În această campanie i se vor alătura Zoe Saldaña, numită și ea recent ambasadoare, și Emma Chamberlain. „Va exista susținerea acestei idei că longevitatea este pentru toată lumea, pentru fiecare generație”, a precizat Lacascade. „Oferă sens acestei inovații.”

Un mesaj puternic.

Pe lângă campania principală, vor exista și materiale de conținut create de alte purtătoare de cuvânt ale Lancôme, care își vor împărtăși viziunea asupra longevității, inclusiv în interviuri cu consiliul consultativ de medici al brandului deținut de L’Oréal.

Un colectiv de ambasadoare pentru o viziune modernă

Dar cum se integrează Moore în galaxia de vedete Lancôme? Vania Lacascade descrie grupul de ambasadoare drept un „colectiv” care reprezintă „diferite fețe ale comunității moderne”. Fiecare aduce o perspectivă unică:

Julia Roberts este un motor universal de optimism și bucurie radiantă.

Olivia Rodrigo are „acel tip de autenticitate brută a noii generații”.

Christy Turlington este mai mult despre auto-îngrijire și wellness.

Isabella Rossellini se bucură de o adorație de lungă durată din partea brandului.

Vanessa Kirby întruchipează o formă de optimism gândit, aprofundat de sofisticare.

Aya Nakamura emană o încredere de sine fără scuze.

Zoe Saldaña, alături de Moore, va fi prezentă în noua campanie.

Nin Ni are o grație senină.

„Avem o listă de purtătoare de cuvânt care face comunitatea noastră destul de intenționat diferită, dar o viziune modernă a feminității”, a concluzionat Lacascade.

Pentru a anunța numirile lui Moore și Saldaña pe platformele sociale, brandul a recurs la o strategie ingenioasă. Aproximativ o mie de cutii cu produse Absolue Longevity MD au fost trimise influencerilor, editorilor și experților medicali, însă, în mod deliberat, numele destinatarului de pe pachet a fost greșit, fiind trecut cel al lui Demi Moore sau Zoe Saldaña.