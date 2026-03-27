Scout Willis, fiica lui Demi Moore și a lui Bruce Willis, a atras toate privirile joi seară pe covorul roșu. La evenimentul IHEARTRADIO Music Awards din Los Angeles, tânăra de 34 de ani a apărut într-o creație din dantelă care a lăsat foarte puțin loc imaginației.

O creație Self-Portrait care a încins spiritele

Hotărâtă să impresioneze, actrița a ales o rochie spectaculoasă de la brandul de lux Self-Portrait. Piesa, cunoscută drept „Cream Lace Flower Maxi Dress”, este definită de o dantelă fină, aproape eterică. Iar designul are detalii inspirate din lenjeria intimă, cu o croială pe bie și drapaje poetice.

Ne-au plăcut în mod deosebit volanele de pe umeri și florile sculpturale de pe bretele. Numai că fusta este complet transparentă, aliniindu-se perfect trendului „naked dress” (rochia goală), care face furori de ceva vreme.

Rochia face parte din sezonul actual al brandului Self-Portrait și, pentru cine îndrăznește, este disponibilă online în toate mărimile.

Ce este, de fapt, o „rochie goală”?

Poate te întrebi ce înseamnă mai exact acest trend. rochia „goală” creează iluzia pielii dezgolite prin folosirea de materiale transparente, inserții strategice sau detalii aplicate, precum dantela sau diverse aplicații. E drept că stilul acesta există de mult timp, dar actrița australiană Margot Robbie l-a readus în centrul atenției în septembrie 2025. Atunci, la premiera londoneză a filmului său A Big Bold Beautiful Journey, a purtat o rochie aproape transparentă, încrustată cu cristale, semnată Armani Privé Couture.

Nu e prima dată pentru Scout

Apariția de acum nu este o premieră pentru Scout Willis. Aceasta este a doua oară în ultimele șase luni când fiica lui Demi Moore, în vârstă de 34 de ani, poartă o rochie transparentă.

În septembrie 2025, ea a fost fotografiată într-o rochie furou transparentă în timp ce lua prânzul în zona Los Feliz din Los Angeles. Rochia sa boemă era decorată cu o broderie florală delicată, de culoare galbenă. Fără mâneci și cu bretele subțiri, creația era tăiată elegant la nivelul gleznei. Scout a renunțat la sutien, purtând doar lenjerie albă pe dedesubt, și a asortat ținuta curajoasă cu cizme de cowboy vișinii și o geantă de piele în aceeași nuanță.

Secretul unui păr de invidiat

Dincolo de alegerile vestimentare, Scout este cunoscută pentru părul său lung și bogat. Într-un interviu acordat revistei Interview în 2024, ea și-a dezvăluit rutina complexă de îngrijire. Și, pe bune, nu e pentru oricine.

„În primul rând și cel mai important, dorm cu un ciorap pe păr în fiecare noapte pentru a-l împiedica să se încurce și să se rupă când îl perii”, a povestit actrița.

Dar asta nu e tot. „Încerc să-l spăl doar o dată pe săptămână dacă pot, folosesc mereu șampon de două ori și apoi aplic un ser de păr cu miere de Manuka în timp ce se usucă”, a explicat ea pentru publicația respectivă.