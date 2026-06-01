Știi momentul ăla în care simți că trebuie să intervii pentru copilul tău, indiferent câți ani are? Demi Moore tocmai a făcut exact asta. Actrița a depus documente oficiale la tribunal pentru a-și susține fiica, pe Rumer Willis, în bătălia crâncenă pentru custodia micuței Louetta, în vârstă de doar trei ani.

Dincolo de dramele sclipitoare de la Hollywood, povestea asta ne arată cât de vulnerabile suntem noi, femeile, în perioada postpartum. Miza aici nu este doar programul de vizită al unui copil. Discutăm despre modul în care o dinamică toxică poate transforma primele luni de maternitate într-un stres continuu, mai ales când partenerul refuză să își asume responsabilitățile de bază, iar tu simți că duci tot greul singură.

Rumer și Derek sunt blocați într-o dispută legală de aproape un an. Iar lucrurile au luat o întorsătură publică urâtă abia recent. După cum a relatat luni dimineața Theblast într-o analiză detaliată a dosarului, tensiunile existau de mult, dar au escaladat masiv când Demi a decis să expună oficial comportamentul fostului ei ginere.

Coșmarul din primele zile de maternitate

Documentele depuse de Moore pictează o imagine tulburătoare a relației. Actrița susține că și-a văzut fiica într-o stare constantă de stres pe parcursul sarcinii, observând cum Thomas se punea frecvent pe primul loc.

Dar punctul culminant a fost nașterea acasă a micuței Louetta. Conform actriței, Thomas a intrat brusc în cada de naștere fără niciun avertisment, fix în timp ce Rumer era în travaliu. Demi a notat în declarația oficială că „toată lumea a fost șocată”, iar Rumer i-a cerut imediat să iasă. De parcă nu era suficient, muzicianul și-a petrecut restul travaliului „comportându-se furios și bosumflat, și făcând ca totul să fie despre el.”

Să fim serioase. Fix de asta ai nevoie când aduci un copil pe lume.

Mai mult, Demi a susținut că tatăl copilului a cerut contact „piele pe piele” imediat după naștere, deși bebelușul era rece și trebuia învelit urgent. Ulterior, el s-ar fi plâns nervos când Demi și sora lui Rumer, Scout, s-au întors să ajute la curățenia casei. Acuzațiile arată că bărbatul a presat proaspăta mamă să se distanțeze de sprijinul familiei ei, făcând eforturi minime să contribuie financiar sau fizic la creșterea copilului.

Control și izolare în perioada postpartum

Propriile documente depuse de Rumer Willis aduc acuzații și mai grele, violență domestică sub forma controlului coercitiv. Tânăra de 37 de ani a explicat că se temea pur și simplu de fostul ei iubit, al cărui comportament devenise haotic imediat după naștere.

„Eram într-o stare postpartum fragilă, iar el îmi cauza mult stres. Am început să mă tem și pentru mine, și pentru bebelușul nostru, așa că încercam constant să mențin pacea și să merg pe coji de ouă.” – Rumer Willis, Actriță

Tânăra a povestit că Thomas devenise paranoic, crezând că ea și mama ei vor să îi ia copilul. Pe partea financiară, situația e și mai dezechilibrată. Deși el se aștepta ca Rumer și familia ei înstărită să acopere absolut totul, documentele arată realitatea dură: proaspăta mamă plătește din propriile venituri între 15.000 și 21.000 de dolari lunar pentru îngrijirea copilului, alimente și alte cheltuieli curente.

Reacția fostului partener și sprijinul familiei

Thomas a negat ferm toate acuzațiile depuse la începutul acestui an. A recunoscut că relația nu era una sănătoasă, dar a respins complet ideea de abuz.

„Nu am comis niciun act de violență domestică sub nicio formă, inclusiv niciun «control coercitiv» activ.” – Derek Richard Thomas, Muzician

El a insistat că fetița nu a fost niciodată rănită în grija lui și că a folosit marijuana doar legal, fără să-i afecteze rolul de tată. Prin intermediul avocatului său, Thomas a criticat decizia lui Rumer de a muta litigiul în presă, susținând că intenționează să rezolve problema exclusiv în instanță.

Și totuși, familia Willis rămâne un front absolut unit. Demi ajută cu bebelușul ori de câte ori poate, la fel și surorile Scout și Tallulah. O sursă apropiată a explicat că „Demi se simte confortabil ca oamenii să știe ce părere are despre Derek, pentru că se simte inconfortabil în preajma lui și cu cât este mai puțin în preajmă, cu atât mai bine”. Conform apropiaților, prioritatea actriței este bunăstarea Louettei și asigurarea faptului că este protejată și înconjurată de stabilitate.

Contrastul cu felul în care Demi colaborează cu fostul ei soț, Bruce Willis, este uriaș. Cele două vedete au rămas extrem de unite, mai ales acum, navigând împreună prin diagnosticul devastator de demență al actorului, alături de actuala lui soție, Emma Heming.

„Este clar că Demi știe când o relație funcționează sau nu fiind cu Bruce. Dar să-i compari pe Bruce și Derek este ca și cum ai compara un milion de dolari cu o toaletă înfundată.” – Sursă anonimă, Apropiat al familiei

Bătălia se mută acum exclusiv în sala de judecată, avocații lui Thomas insistând că nu vor mai face declarații publice. Judecătorul urmează să cântărească mărturiile familiei Willis împotriva negărilor vehemente ale fostului partener, în timp ce facturile lunare uriașe pentru creșterea copilului continuă să fie plătite exclusiv de Rumer.