Naomi Campbell a împlinit 56 de ani, iar cu această ocazie industria modei rememorează aparițiile ei legendare în costume de baie. De la podiumurile Versace până la plajele însorite din Ibiza, supermodelul continuă să dicteze tendințele estivale.

De ce ne fascinează încă stilul ei? Pentru că ne demonstrează că atitudinea transformă o simplă bucată de material într-o declarație de putere. Gândește-te la momentele în care probezi un costum de baie și te simți vulnerabilă. Naomi ne învață că încrederea în sine este, de fapt, cel mai bun accesoriu pe care îl poți purta la plajă.

Încă din anii ’90, ea a transformat complet industria, aducând o reprezentare culturală mult mai puternică. Picioarele interminabile și părul negru perfect întins au devenit rapid semnătura ei absolută pe podiumurile marilor case de modă, de la Dolce & Gabbana la Victoria’s Secret și Pucci.

Apariții iconice pe podium

Așa cum amintește o retrospectivă publicată recent de Hellomagazine, garderoba ei a inclus mereu piese îndrăznețe. În 1992, la show-ul Versace de primăvară, a purtat o jachetă scurtă din denim peste un costum de baie negru. O combinație relaxată pe care o poți încerca și tu vara asta la un festival. Iar în 2003, pentru Jasper Conran, a defilat într-un bikini complet atipic, realizat din plăci metalice pe bust.

Culori vibrante și decupaje curajoase

Dar moda nu înseamnă doar negru și accente metalice. În 2005, la Săptămâna Modei de la Sao Paulo, designerul Amir Slama a îmbrăcat-o într-o creație Rosa Cha de un portocaliu neon absolut hipnotizant. Tot pentru Rosa Cha a prezentat și un model cu imprimeu abstract, care îmbina nuanțe de roz și portocaliu.

Doi ani mai târziu, la GQ Style Night din Munchen, a optat pentru un costum de baie alb cu decupaje laterale care îi puneau în valoare abdomenul sculptat. Și tot în 2007, a făcut senzație în Germania cu o piesă roșie fără bretele, asortată cu ochelari de soare ovali cu ramă albă. Sincer, ochelarii aceia par desprinși direct din trendurile actuale de pe rețelele sociale.

Inspirație pentru vacanțele tale

Numai că Naomi nu arată fabulos doar sub lumina reflectoarelor. În vacanțe, supermodelul preferă nuanțele calde, adoptând recent un set bikini galben unt, perfect pentru o sesiune de bronz.

Imaginează-ți o zi relaxantă în Ibiza. Acolo a fost surprinsă purtând cel mai simplu și de efect outfit de plajă. Un bikini negru triunghiular, accesorizat fin cu un lănțișor auriu cu pandantiv. uneori chiar nu ai nevoie de volane sau artificii complicate ca să arăți impecabil.

Ce reținem din toată această arhivă fashion pentru propriul nostru bagaj de vacanță? Că un costum de baie negru clasic, tăieturile simple și ochelarii de soare statement rămân investițiile sigure pentru orice sezon estival, indiferent de vârstă.