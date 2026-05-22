Hilary Duff a ajuns din nou pe primele pagini, de data aceasta cu o apariție spectaculoasă în ediția din 2026 a celebrei reviste Sports Illustrated Swimsuit. Numai că, dincolo de imaginile virale care circulă pe internet, actrița în vârstă de 38 de ani a luat o decizie fermă legată de modul în care alege să își expună corpul.

Știi momentul ăla când probezi un costum de baie și te simți presată să arăți într-un anumit fel pe plajă? Ei bine, povestea ei ne arată că poți dicta propriile reguli. Faptul că o vedetă internațională, mamă a patru copii, refuză să poarte bikini pe coperta unei publicații faimoase pentru expunerea pielii este o validare uriașă pentru noi toate. Ne confirmă direct că senzualitatea nu înseamnă să arăți absolut tot.

Săptămâna aceasta, internetul a fost luat cu asalt de câteva fotografii mai vechi cu fosta vedetă Disney. Fanii au distribuit pe rețeaua X imagini în care Hilary apare într-o piscină, purtând un costum de baie negru din două piese, lăsându-se pe spate în apă. Reacțiile nu au întârziat să apară, un utilizator numind scena o „priveliște frumoasă”, în timp ce altul a lăudat forma ei fizică atemporală.

Regula de aur la ședința foto

Dar adevărata discuție se poartă acum în jurul debutului ei oficial în Sports Illustrated. Iar aici lucrurile devin cu adevărat interesante pentru femeile care caută inspirație reală. Așa cum a explicat într-un interviu recent preluat de Theblast, vedeta a pus piciorul în prag chiar de la primele discuții cu echipa de producție.

„Hei, nu am de gând să port un bikini. Am avut patru copii. Mă simt confortabil să arăt asta. Mă simt confortabil să arăt asta. Nu mă simt confortabil să arăt asta.” – Hilary Duff, Actriță

Răspunsul echipei a fost unul de susținere totală. Hilary a optat exclusiv pentru costume de baie întregi în timpul ședinței foto realizate la resortul de cinci stele Salterra din South Caicos.

Cum să porți un costum întreg cu atitudine

Și, rezultatul vizual este fabulos. Într-una dintre imagini, actrița poartă un costum de baie roșu aprins, lăsând o bretea să cadă neglijent pe umăr. Într-o altă ipostază, a ales un model albastru asimetric, cu un singur umăr, care i-a lăsat la vedere celebrul tatuaj cu fluture de pe șold.

Până la urmă, alăturarea ei pe lista celebrităților care au apărut în revistă, alături de nume precum Salma Hayek, Megan Fox, Olivia Dunne sau Kim Kardashian, demonstrează că încrederea în propriile alegeri bate orice trend impus de alții.

Vara asta bate la ușă, iar decizia ei ne dă serios de gândit. Când mergi la cumpărături pentru vacanță, alege exact piesa în care te simți tu stăpână pe situație, fie că e un costum întreg decupat inteligent sau un model clasic. Alegerea finală îți aparține în totalitate, exact cum a fost și în cazul ei pe plaja din South Caicos.