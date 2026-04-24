Gala anuală Time 100 a adunat din nou o mulțime de vedete la Jazz at Lincoln Center din New York pentru a celebra lista celor mai influenți oameni ai anului. Pe covorul roșu și-au făcut apariția nume precum Jennie, Hailey Bieber, Dakota Johnson sau Kate Hudson, într-o adevărată defilare de stil și eleganță.

O seară plină de staruri

Deși Victoria și David Beckham au ales să evite covorul roșu, strecurându-se direct în sala de bal în ultimul moment, restul invitaților au profitat de ocazie pentru fotografii și socializare. Lista a fost, pe bune, impresionantă. Printre participanți s-au numărat Luke Combs și Coco Jones (care au și cântat), Benicio del Toro, Claire Danes, Sterling K. Brown, Zoe Saldaña, Ben Stiller, Ethan Hawke, Noah Wyle, Wagner Moura, Rhea Seehorn, Anderson .Paak, Keke Palmer, Alan Cumming, Chloe Kim, Jonathan Groff și Noah Lyles.

Iar gazda serii, Nikki Glaser, a mărturisit că, deși pare o profesionistă desăvârșită, în culise emoțiile și pregătirile sunt intense. „Să mă asigur că am cele mai bune glume posibile și că fiecare glumă este mai bună decât precedenta și că pur și simplu depun efort”, a spus ea despre abordarea sa. „Cred că multe dintre aceste lucruri le poți face superficial și ar fi suficient de bine, dar nu sunt încă într-un punct al carierei mele în care să merg din inerție… La fiecare spectacol încerc doar să dau tot ce am mai bun, mai ales la acesta, unde sunt atât de mulți oameni importanți în sală, atât din Hollywood, cât și din afara lui. Voi termina aici și voi merge în culise să mai repet de câteva ori înainte de a ieși pe scenă.”

Hilary Duff, pregătiri pentru turneul de după 18 ani

Dar poate cea mai deschisă a fost Hilary Duff, care se pregătește de turneul „Lucky Me”, primul ei turneu major în mai bine de 18 ani. V-ați întrebat vreodată ce se ascunde în spatele unei ținute de gală? Ei bine, Duff a dezvăluit că rochia ei roz pal, semnată Anna October, a fost aleasă cu un scop precis.

„Rochia asta a fost pe mood board-ul meu pentru turneu de foarte mult timp”, a declarat Duff. „Și am decis că în seara asta e momentul. E o rochie tip furou, foarte anii ’90, super simplă.”

Planurile pentru ținutele din turneu sunt încă în lucru, dar artista a oferit câteva indicii: „niște look-uri sport vintage și multe culori mai pale”. A adăugat, amuzată: „Încă ne dăm seama pe parcurs. Există un grup de chat major pe telefonul meu chiar acum despre întreaga operațiune. S-ar putea să existe ceva de genul unui ham din piele, dar combinat cu ceva delicat.”

Dincolo de modă, emoția revenirii pe scenă este copleșitoare. „Sunt cea mai entuziasmată de provocarea live, doar să simt din nou acea energie”, a mărturisit ea. „Concertele mai mici pe care le-am avut s-au simțit ca o adevărată sărbătoare, iar asta e foarte special pentru mine. Așa că să o fac la o scară atât de mare și să știu că oamenii sunt atât de entuziasmaști, mai entuziasmați decât am crezut, este foarte emoționant. Nu știu cum să procesez asta. Mă duc acasă și gătesc cina seara cu cei patru copii ai mei și mă întreb: «Ce se întâmplă peste două luni?»”

Dincolo de Hollywood, o sportivă de top

Printre vedetele de la Hollywood s-a numărat și olimpica Hilary Knight, care abia sosise cu un zbor din Seattle, unde avusese un meci cu echipa sa, Seattle Torrent, cu o seară înainte. Ea și-a amintit de un meci recent jucat la New York, la Madison Square Garden, împotriva echipei New York Sirens, care s-a desfășurat cu casa închisă.

„A fost epic. Adică, clar că nu am obținut victoria la final, dar doar să simți mulțimea, a fost pur și simplu senzațional”, a spus Knight. „Și, si, un pic de «aha. Am reușit.» Simt că The Garden adaugă acea validitate, și când vinzi toate biletele la Garden (arena Madison Square Garden), e o chestie destul de mare. Mă gândesc la oamenii care au râs de noi și nu ne-au luat în serios, și iată-ne aici făcând lucruri uimitoare.”