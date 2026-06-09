Hailey Bieber (29 de ani) tocmai a lansat o campanie de imagine care a luat pe sus internetul. O vedem într-un costum de baie minuscul din noua colecție Minimal Fit de la Calzedonia, pozând relaxată în Palm Springs. Dar dincolo de estetica perfectă, fotografiile anunță de fapt lansarea noii linii de bronzere Rhode din 9 iunie.

Ce câștigăm noi din toată această mișcare de marketing? Gândește-te la felul în care ne raportăm acum la rutina de beauty în sezonul cald. Nu mai vrem zeci de pași complicați în fața oglinzii, ci produse multifuncționale care ne simplifică viața. Este exact direcția în care merge industria acum, combinând piese vestimentare lejere cu un skincare inteligent, ușor de purtat.

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Totul se leagă de o mutare strategică începută luna trecută. În luna mai, Hailey a fost numită noul ambasador digital al brandului italian Calzedonia. Pe planul afacerilor personale, anul trecut a dat lovitura când compania sa, Rhode, a fost cumpărată de gigantul e.l.f. Beauty pentru suma uriașă de 1 miliard de dolari, la doar trei ani de la debut. Așa cum a explicat Hellomagazine într-un material publicat recent, ea a rămas director de creație și controlează direcția ambelor campanii.

Cum arată estetica verii

Campania o surprinde pe Hailey cu o înghețată care se topește, purtând acel costum de baie din două piese roz. Reprezentanții brandului italian au descris perfect momentul și viziunea din spatele ședinței foto.

„campania aduce împreună Calzedonia și Hailey Bieber, capturând farmecul modern al verii prin siluete de înot de inspirație retro și stilul «California cool» fără efort.” – Comunicat de presă, Calzedonia

Iar o altă postare de pe Instagram a completat tabloul cu descrierea exactă a produsului promovat: „Roz pal, energie puternică, @haileybieber purtând bikini-ul nostru Minimal Fit Candy Pink.”

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O rutină simplificată pentru zile calde

Și totuși, pielea ei bronzată din acele poze nu e doar rezultatul soarelui. Aici intervine colecția de vară ’26 semnată Rhode. Hailey a explicat foarte clar că noile produse sunt gândite în primul rând practic.

„Pentru a le purta de la nisip la oraș și oriunde între ele.” – Hailey Bieber, Director de Creație Rhode

Ce aduce nou această lansare? Vorbim despre opt nuanțe de bronzere cremă care rămân hidratante și permit o acoperire treptată. Linia include Pocket Bronze, un stick pentru conturarea obrajilor, Pocket Brush pentru blending și Highlight Milk, o variantă strălucitoare a celebrului lor Glazing Milk. Sincer, fix genul de produse pe care le arunci în geantă dimineața și uiți de ele. Au introdus chiar și accesorii în ediție limitată, cum ar fi o geantă din material flaușat, un prosop de plajă și carcasele pentru buze în nuanțele Colada și Bronze, alături de noi culori sidefate pentru Peptide Lip Tint și Peptide Lip Shape.

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Parteneriatul de un miliard de dolari îi permite acum să ajungă la mult mai multe femei cu aceste noutăți.

„Parteneriatul nostru cu e.l.f. Beauty marchează o oportunitate incredibilă de a ne eleva și accelera capacitatea de a ajunge la o parte mai mare a comunității noastre cu și mai multe produse inovatoare și de a ne extinde distribuția la nivel global.” – Hailey Bieber, Director de Creație Rhode

Decizia de a lărgi distribuția globală ne dă speranțe reale că aceste produse vor fi mult mai ușor de comandat. Până când vom vedea cum se comportă noile formule direct pe pielea noastră, rămâne deschisă o singură problemă practică. Oare stocurile online vor rezista mai mult de câteva ore la lansările viitoare?