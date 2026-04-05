Rihanna, A$AP Rocky și familia lor s-au întors la Paris pentru weekend, iar artista nu a ratat ocazia să debuteze o nouă piesă din arhiva sa impresionantă de genți. În drum spre Siena, unul dintre restaurantele ei preferate din oraș, vedeta a afișat o geantă Dior cu grafică Dracula, un accesoriu care cu siguranță va stârni discuții.

O ținută complet oxblood

Artista a optat pentru un look complet în nuanțe de vișiniu închis. A purtat o tunică vintage deteriorată din colecția Margiela toamnă-iarnă 2000, o pereche de pantaloni cargo din bumbac de la Alaïa și pantofi stiletto Tom Ford cu finisaj ce imită pielea de șarpe, în aceeași culoare. Dar piesa de rezistență a fost, fără îndoială, geanta.

Piesa de rezistență: geanta Dracula

Când se află în Orașul Luminilor, Rih va purta mereu ceva de la Dior. De data aceasta, a fost debutul unei genți model Saddle cu o grafică inspirată de Dracula. Adăugarea acestui accesoriu statement, menit să iasă în evidență pe fundalul monocrom, a fost o mișcare calculată, distractivă și jucăușă. E drept că, prin șocul de culori și stilul său strident, se numără printre cele mai controversate genți. Pe Rihanna, însă, funcționează perfect.

Până la urmă, vorbim de Rihanna.

O alegere care dă tonul

Varianta book tote a genții Dracula devenise deja extrem de populară printre celebrități după primele colecții ale lui Jonathan Anderson pentru Dior, fiind adoptată rapid de Jennifer Lawrence, Greta Lee și Natalie Portman. Au existat și alte versiuni, precum o geantă „Les Liaisons Dangereuses”, dar modelul Dracula în galben turmeric și roșu stacojiu s-a dovedit a fi cel mai căutat.

Numai ca versiunea saddle bag (un model popularizat și remodelat des în timpul mandatului lui John Galliano la casa de modă) a fost mai puțin proeminentă. V-ați fi gândit că tocmai Rihanna o va transforma în piesa sezonului?

O colecție impresionantă de accesorii

Colecția ei de genți saddle este vastă, incluzând versiuni în tie-dye, piele de anghilă, camuflaj și catifea cu pompoane. Piesele Dior din era Galliano sunt practic un element neutru în garderoba Rihannei. Iar când nu este îndrăgostită de Dior, artista își etalează legiunea de genți Louis Vuitton Speedy, Fendi Baguette și rarități de la Chanel.

A$AP Rocky, un stil clasic

Rocky, aflat fireste alături de ea, a ales look-ul său obișnuit, croit și elegant. A purtat un trenci negru cu cordon în talie și pantaloni de costum. Împreună cu fiii lor, Rza și Riot Rose, clanul Rih-Rocky a avut parte de o seară în familie foarte stilată.