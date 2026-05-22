La 48 de ani, Jenny Holliday a luat o decizie extrem de clară. Nu va fi niciodată mamă, dar poartă cu mândrie un alt titlu pe care îl ia extrem de în serios. Este o „PANK”, adică o mătușă profesionistă fără copii.

Te-ai întrebat vreodată cum ar fi să fii o prezență constantă și caldă în viața unui copil, dar fără epuizarea cronică a nopților nedormite? Pentru multe femei din generația noastră, rolul de mătușă a devenit un spațiu sigur și extrem de valoros. Gândește-te puțin la presiunea uriașă de pe umerii mamelor. O mătușă implicată preia subtil din această greutate emoțională și oferă copilului o perspectivă complet diferită asupra vieții de adult.

Alegerea de a fi doar mătușă

Subiectul nu mai este de mult un tabu, iar femeile vorbesc tot mai deschis despre motivele pentru care aleg să nu aibă copii biologici. Într-un material amplu publicat recent de Hellomagazine, se discută cu o onestitate rară despre anxietatea care stă uneori în spatele acestei alegeri. Autoarea Jane Fallon a povestit într-un podcast că a preferat să aibă câini în loc de copii, o decizie cu care multe dintre noi putem rezona

„Pur și simplu m-am gândit că voi fi o mătușă mai bună și un fel de mătușă pentru copiii prietenilor mei, decât să fiu mamă. Nu aș fi foarte bună la asta pentru că m-am gândit că aș fi prea anxioasă.” – Jane Fallon, autoare

Și Jenny are doi câini, un Labrador și un Whippet, pe care îi numește „bebelușii” ei. Dincolo de glume, ea recunoaște că s-a temut mereu că anxietatea și problemele de sănătate mintală s-ar putea transfera asupra propriilor copii. Dar asta nu a oprit-o să fie o prezență vibrantă și esențială pentru cei cinci nepoți ai ei, cu vârste cuprinse între 10 ani și vârsta adultă.

Un port la adăpost pentru adolescenți

Cum cred unii, că ești doar o rudă îndepărtată care aduce cadouri scumpe de Crăciun. Psihologul Sophie Bruce explică perfect dinamica. Familia modernă nu mai este doar un nucleu clasic cu o mamă, un tată și copii. Este un întreg ecosistem care are nevoie de susținere din mai multe direcții.

„Ea este persoană care se prezintă cu prezență totală, curiozitate autentică și o lentilă complet diferită asupra lumii. Asta este neasteptat de puternic pentru un copil. Spune: există multe modalități de a construi o viață. Există multe feluri de a fi femeie.” – Sophie Bruce, psiholog

Iar când ești mătușă, ai libertatea de a fi uneori complicele la mici năzdrăvănii pe care părinții le-ar interzice strict. Fără dinamica de putere părinte-copil, poți construi o relație bazată pur pe încredere și explorare. Jenny povestește cum nepoata ei de 13 ani a ambiționat-o pe pârtia de snowboard, determinând-o să fie mai curajoasă doar pentru a-i demonstra că „Mătușa Jenny” este plină de viață.

Dar dincolo de vacanțe și cadouri, conexiunea pe care o construiești acum va fi testată abia când acești copii vor ajunge la maturitate. poate tu vei fi prima persoană pe care o vor suna când vor avea de luat prima lor decizie grea în viață, știind că îi vei asculta fără să îi judeci.