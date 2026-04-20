Anul acesta, doar în SUA, sunt așteptate peste 321.000 de cazuri de cancer mamar, o afecțiune care va duce, din păcate, la peste 42.000 de decese. Deși majoritatea femeilor sunt atente la apariția unui nodul, medicii atrag atenția asupra unui alt simptom, mult mai îngrijorător, care indică o formă rară și agresivă a bolii.

Pielea cu aspect de coajă de portocală

V-ați fi gândit vreodată că un detaliu aparent minor al pielii poate fi mai periculos decât un nodul palpabil? E drept că lucrurile stau puțin diferit față de ce știam. Este vorba despre adâncituri în pielea sânului sau un aspect asemănător cojii de portocală. Acest simptom este „aproape întotdeauna cancer mamar”, a declarat Dr. Tara Olson, medic ginecolog la clinica Simmonds, Martin & Helmbrecht (o clinică de sănătate pentru femei din Maryland).

De ce o afirmație atât de tranșantă? Pentru că aceste modificări ale pielii sunt de obicei legate de o formă rară și agresivă de cancer, cunoscută sub numele de cancer mamar inflamator.

Ce este cancerul mamar inflamator

Cazurile de cancer mamar inflamator reprezintă doar 1% până la 5% din totalul cancerelor de sân, conform Institutului Național de Sănătate din SUA. Majoritatea cazurilor debutează în celulele care căptușesc canalele galactofore, extinzându-se apoi la țesuturile din apropiere. Spre deosebire de alte forme, acest tip de cancer nu produce, de regulă, noduli.

În schimb, semnele sale sunt vizibile la nivelul pielii.

Pe lângă aspectul de coajă de portocală, cancerul mamar inflamator poate schimba culoarea pielii sânului, făcând-o să pară vânătă, roșie, roz sau purpurie. Alte simptome includ o creștere bruscă a dimensiunii sânului, senzația de greutate, arsură sau sensibilitate, un mamelon care se retrage în interior (inversat) și ganglioni limfatici umflați sub braț sau în apropierea claviculei.

De ce este atât de periculos

Unul dintre cele mai mari pericole este că, de obicei, nu apare la o mamografie de screening. Cum vine asta, un cancer care scapă celei mai comune investigații? Iar acest lucru duce nu de puține ori la diagnosticări greșite. Cancerele mamare inflamatorii sunt cunoscute pentru dezvoltarea și progresia rapidă, în decurs de doar câteva săptămâni sau luni, ceea ce face ca depistarea precoce să fie absolut esențială.

„În general, cancerul mamar inflamator are un prognostic mai slab decât majoritatea celorlalte tipuri de cancer mamar”, avertizează școala de medicină Yale.

Anumite grupuri prezintă un risc mai mare, inclusiv femeile care suferă de obezitate, femeile de culoare și adulții tineri.

Diagnostic și șanse de vindecare

Dincolo de autoexaminarea fizică, orice modificare suspectă trebuie să te trimită la medic pentru teste imagistice sau o biopsie a țesutului mamar. Tratamentul pentru cancerul mamar inflamator poate include chimioterapie și medicamente înainte de a fi necesară o intervenție chirurgicală. E drept că boala este „întotdeauna considerată cel puțin stadiul III”, potrivit Centrului de Cancer M.D. Anderson.

Dar există și o veste bună.

„Deci, cu cât îl poți diagnostica mai devreme și poți începe tratamentul înainte ca acesta să progreseze în stadiul IV, cu atât ai o șansă mai bună de vindecare”, notează centrul. Odată ce ajunge în stadiul IV, cancerul poate fi tratat, dar nu vindecat.