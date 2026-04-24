Densitatea mamară este un factor de risc mare, dar adesea trecut cu vederea, în ceea ce privește cancerul la sân. Aproximativ 40% dintre femei se încadrează în categoriile cu densitate ridicată, iar un studiu recent pe peste 33.000 de femei a arătat că acestea au un risc aproape dublu de a dezvolta boala.

Ce înseamnă, de fapt, sânii denși?

densitatea mamară se referă la proporția de țesut glandular și conjunctiv în comparație cu țesutul adipos (grăsimea) din sân, așa cum se vede pe o mamografie. Sânii denși au, așadar, mai mult țesut glandular și fibros și mai puțină grăsime. Problema este că, pe o mamogramă, atât țesutul dens, cât și tumorile apar albe, ceea ce face mult mai dificilă depistarea anomaliilor. Acest efect de mascare poate duce la omiterea unor cancere în timpul screening-ului de rutină, motiv pentru care densitatea mamară nu este doar un factor de risc pentru dezvoltarea cancerului, ci și pentru ca acesta să rămână nedetectat până la un stadiu avansat.

Riscul real, în cifre concrete

Studiile la scară largă au confirmat că femeile cu sâni denși se confruntă cu un risc mai mare de a dezvolta cancer mamar. De exemplu, un studiu major care a implicat peste 33.000 de femei a constatat că cele cu sâni denși aveau un risc de aproape două ori mai mare de a dezvolta cancer mamar decât cele cu o densitate mamară scăzută. Acest risc crescut se observă atât la femeile tinere, aflate în premenopauză, cât și la cele mai în vârstă, postmenopauză, deși proporția femeilor cu densitate mamară ridicată tinde să scadă odată cu vârsta.

În termeni practici, femeile cu cea mai mică densitate mamară au un risc de aproximativ 6% de a dezvolta cancer mamar pe parcursul vieții după vârsta de 50 de ani. În schimb, cele cu cea mai mare densitate se confruntă cu un risc care se apropie de 15%.

De ce mamografia poate să nu fie suficientă

Impactul densității mamare asupra detectării cancerului este, si, semnificativ. Mamografia, instrumentul standard de screening, este mai puțin sensibilă la femeile cu sâni denși. V-ați gândit vreodată la asta? În timp ce mamografiile pot detecta cel puțin nouă din zece cancere la femeile cu sâni predominant grași, sensibilitatea scade la aproximativ șapte din zece la femeile cu sâni extrem de denși.

Asta înseamnă că tumorile pot fi omise.

Acest lucru duce la apariția așa-numitelor „cancere de interval”, adică acele cancere diagnosticate între controalele periodice, nu de puține ori într-un stadiu mai avansat. Metodele de screening suplimentare, cum ar fi RMN-ul, pot ajuta la detectarea cancerelor pe care mamografia le-ar putea rata la femeile cu sâni denși, iar unele studii pilot au arătat că astfel se descoperă cancere suplimentare.

Cine este afectat și ce se poate face

Densitatea mamară este acum recunoscută ca fiind unul dintre cei mai importanți factori de risc pentru cancerul la sân, la fel de important ca istoricul familial. Sânii denși sunt comuni la femeile mai tinere, la cele care urmează terapie de substituție hormonală și la cele cu anumite origini genetice și etnii. Iar densitatea poate fi influențată și de stilul de viață și de factorii hormonali, având tendința de a scădea odată cu vârsta și cu un indice de masă corporală mai mare.

Având în vedere importanța acestui factor, există o mișcare tot mai mare pentru a asigura informarea femeilor cu privire la propria densitate mamară. Un sondaj recent din Marea Britanie a arătat că majoritatea femeilor nu își cunosc densitatea mamară. În SUA, noi reglementări impun ca toate femeile care fac o mamografie să fie notificate dacă au sâni denși (o măsură menită să le ajute să poarte discuții informate cu medicii). Si totuși, un detaliu esențial nu trebuie uitat: majoritatea femeilor cu sâni denși nu vor dezvolta cancer mamar. Până la urmă, densitatea este doar unul dintre mulți factori, iar deciziile privind screening-ul și reducerea riscurilor ar trebui luate individualizat.