Prințesa de Wales a atras toate privirile la o apariție recentă alături de Prințul William la Catedrala Canterbury, unde a întâmpinat-o pe Dame Sarah Mullally. Îmbrăcată într-o haină-rochie în carouri, Kate Middleton a accesorizat ținuta cu o pălărie de 695 de lire sterline care, la o privire mai atentă, încalcă subtil protocolul regal.

O ținută studiată în detaliu

Mama celor trei copii a impresionat într-o haină-rochie gri, o creație Suzannah London. A păstrat o notă sentimentală, alegând o pereche de cercei cu perle și flori de la Cassandra Goad, pe care i-a purtat și la botezul fiului său cel mic, Prințul Louis, în 2018. Și pantofii au fost o alegere remarcabilă. Kate, în vârstă de 44 de ani, a purtat o pereche de pantofi stiletto cu toc înalt de la Ralph Lauren, modelul ‘Celia’, realizați din piele de vițel neagră și cu un toc de trei inci.

Pălăria care a încălcat regulile

Accesoriul care a furat spectacolul a fost, fără îndoială, pălăria semnată Juliette Botterill. Cu un preț de 695 de lire sterline, aceasta este una dintre cele mai mari pe care le-a purtat Prințesa până acum, fiind decorată cu o singură pană de struț. Dar ce este atât de special la ea? Ei bine, stilul este, de fapt, cunoscut drept „boater”, denumirea oficială pe site-ul brandului fiind „Houndstooth Straw Boater”.

Iar acest detaliu schimbă totul. Pălăriile de tip „boater” (pălării de vară, din paie) sunt considerate o alegere pentru sezonul cald, mai degrabă casual, potrivite pentru petreceri în grădină sau poate o regată, nu neapărat pentru un eveniment formal la o catedrală.

„Un memento discret al modului în care stilul regal poate îndoi tradiția”

Contul de Instagram Royal Style Watch a explicat perfect situația. „Nu este o ‘greșeală’, ci doar un memento discret al modului în care stilul regal poate îndoi tradiția în moduri subtile”.

O declarație tranșantă.

Ce-i drept, doamnele din familia regală poartă adesea pălării la biserică. Este un semn de respect și o trimitere la eticheta socială, având rădăcini în tradiția de secole (când era considerat lipsit de respect ca o femeie să intre în biserică cu capul descoperit). În plus, pălăriile ajută membrii familiei regale să fie văzuți mai ușor în mulțime.

Un moment de panică?

Numai că vântul puternic i-a dat ceva bătăi de cap Prințesei la sosirea la catedrală, alături de soțul ei, Prințul William. Dar Kate și-a ținut fără efort pălăria la locul ei în timp ce cobora din mașină, iar aceasta a rămas perfect poziționată pe capul ei pe tot parcursul evenimentului, fără să se miște un centimetru, în ciuda vremii. O adevărată profesionistă.