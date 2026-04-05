Prințesa de Wales și-a făcut apariția alături de întreaga familie la slujba de Paște de la Capela St. George, o revenire mult așteptată după o absență de doi ani. Kate, Prințul William și cei trei copii ai lor, Charlotte, Louis și George, au participat la evenimentul tradițional de pe domeniul Castelului Windsor, marcând un moment important după ce Prințesa și-a concentrat atenția pe tratamentul împotriva cancerului.

O ținută familiară cu un detaliu nou

Pentru ocazia specială, Kate a ales să poarte o rochie crem de la Self Portrait, cu aplicații din dantelă pe sacoul croit și pe fusta midi amplă. Nu este prima dată când o vedem în această creație, ea fiind purtată și în 2022, la un angajament regal alături de Prințesa Anne. Ținuta a fost completată cu o pereche de cercei cu perle Bahrain, geanta Nano Montreal de culoarea caramelului de la brandul ei preferat, DeMellier, și pantofi aurii din piele de vițel semnați Ralph Lauren.

Piesa de rezistență a fost, însă, pălăria.

Deși Kate este cunoscută pentru faptul că își reciclează frecvent garderoba, de data aceasta a optat pentru o achiziție nouă. Pălăria crem în formă de lacrimă, împodobită cu aplicații în formă de frunză, este o creație a designerului Juliette Botterill.

Pălăria, o declarație de stil

Brandul londonez este un favorit al familiei regale, de la Prințesa Beatrice la Zara Tindall, și, ce-i drept, una dintre preferatele lui Kate Middleton pentru formele feminine, culorile vii și detaliile florale. Prințesa deține cel puțin opt pălării de la acest designer în colecția sa. Iar printre ele se numără o pălărie sculpturală acvamarin pe care a purtat-o la Trooping The Colour anul trecut și un fascinator negru cu voaletă, apărut la Remembrance Sunday.

Luna trecută, prințesa a purtat o altă pălărie statement cu boruri largi, semnată tot de Botterill (o creatoare extrem de apreciată), la întâlnirea cu prima femeie Arhiepiscop de Canterbury.

Familia Wales, asortată la patru ace

Întreaga familie Wales a urmat un ritm vestimentar similar. Prințesa Charlotte a purtat un palton croit în nuanțe de latte și maro, care a completat perfect ținuta mamei sale. În schimb, Prințul George și Prințul Louis au purtat costume bleumarin și cravate albastre, la fel ca tatăl lor. Coordonarea vestimentară a fost impecabilă, nu-i așa?

O tradiție regală de Paște

De zeci de ani, familia regală a transformat apariția de la Windsor de duminica Paștelui într-o tradiție fermă, etalând cele mai colorate ținute și cele mai spectaculoase pălării. De la Prințesa Diana la regretata Regină Elisabeta, femeile din familia regală au îmbrățișat nuanțele pastelate de primăvară și albastrul-ou. Kate, de exemplu, a apelat nu de puține ori la designeri precum Emilia Wickstead, Alexander McQueen și Catherine Walker pentru ținuta ei de Paște.

Și dacă tot vorbim de tradiții, în 2023, ea a optat pentru o rochie-palton albastru cobalt de la Catherine Walker, pe care a asortat-o cu o manichiură stacojie, un detaliu care, la vremea respectivă, a fost considerat o încălcare a protocolului.