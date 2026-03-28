Anya Taylor-Joy a atras toate privirile sâmbătă seara la Kyoto. Actrița, care o interpretează pe Prințesa Peach, a participat la premiera filmului „The Super Mario Galaxy Movie” într-o ținută spectaculoasă, completată de o pereche de sandale Jimmy Choo Minny în valoare de 895 de dolari.

Sandalele iconice de 895 de dolari

Modelul Minny este unul dintre cele mai longevive sandale de seară ale brandului. Iar Jimmy Choo descrie stilul de 110 mm drept „un simbol al covorului roșu”. Perechea purtată de Taylor-Joy a fost realizată din piele albă, cu o baretă subțire peste degete și o alta fină în jurul gleznei, prinsă cu o cataramă mică. Designul este completat de o baretă verticală la călcâi și una laterală, care formează un model încrucișat ascuțit în spatele piciorului. Prețul listat pentru acest model este de 895 de dolari, iar în prezent casa de modă oferă versiuni din satin în culorile Rosa și Canyon.

O rochie Dior inspirată de Prințesa Peach

Actrița a asortat sandalele minimaliste cu o rochie mini Dior personalizată, fără bretele. Creația a fost acoperită cu mărgele albe dense și broderii roz cu flori de cireș, atât pe corset, cât și pe fustă. Fusta avea o formă structurată și amplă, un detaliu care amintește de silueta în formă de clopot a Prințesei Peach, personajul căruia îi dă voce în film. Mai mult, tivul din față era ridicat, iar șiraguri de flori atârnau sub el.

Look-ul a fost completat cu diamante Tiffany & Co.

O revenire la un stil clasic

Apariția în sandalele Minny marchează o schimbare de direcție pentru Taylor-Joy. În ultima perioadă a turneului de promovare, ea a preferat creațiile Giuseppe Zanotti – de la pantofii stiletto Intriigo din New York la sandalele Audrinette purtate la emisiunea „Late Night With Seth Meyers” și o altă pereche Zanotti în Tokyo. Dar de ce a revenit la acest model anume? Alegerea din Kyoto (după o săptămână plină de momente Giuseppe Zanotti) pare mai degrabă o resetare stilistică decât o simplă întâmplare.

Un trend pe covorul roșu

Folosirea sandalelor albe sau în culori neutre pentru a echilibra rochiile spectaculoase este un tipar observat frecvent pe covorul roșu în acest sezon.

Și nu e singura vedetă care a mizat pe acest model.

Emma Stone a purtat sandalele Jimmy Choo Minny la o petrecere de după gala BAFTA în februarie, iar Priyanka Chopra Jonas a ales sandalele stiletto Minny 110 din satin pentru petrecerea Vanity Fair Oscar din aceeași lună. Numai ca Taylor-Joy a mai purtat acest stil și în trecut. E drept că revenirea la el, după o serie de apariții în pantofi Giuseppe Zanotti mult mai ascuțiți, transformă momentul de la Kyoto într-o declarație de stil.