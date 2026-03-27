Anya Taylor-Joy continuă seria aparițiilor inspirate de personajul său, Prințesa Peach, în turneul de promovare pentru „Super Mario Galaxy”. Actrița a apărut joi la evenimentul foto din Tokyo într-o ținută roz-pudrat, creată special de Jacquemus, completată de o pereche de sandale albe Giuseppe Zanotti.

Sandalele Intriigo, piesa de rezistență

Pantofii albi ai actriței au creat un contrast subtil cu ținuta sa roz. Realizate din piele lăcuită lucioasă, sandalele Giuseppe Zanotti au un toc de 105 mm și un vârf ascuțit, conic. O singură baretă, ușor curbată, traversează piciorul, în timp ce o curea subțire la gleznă se închide cu o cataramă delicată, menținând un design minimalist și elegant.

Modelul Intriigo este disponibil într-o gamă largă de culori, de la roz-gumă de mestecat la roșu-cireașă.

O ținută Jacquemus creată special

Iar ținuta a fost la fel de spectaculoasă. Pe covorul roșu din Tokyo, Taylor-Joy a purtat un ansamblu personalizat Jacquemus, format dintr-un top bandeau roz-pudrat și o fustă midi asortată, cu croială tip sirenă.

Piesa de rezistență a fost, însă, pălăria supradimensionată cu boruri largi, creată tot de casa de modă franceză. V-ați fi imaginat o apariție mai potrivită pentru Prințesa Peach?

Bijuterii Tiffany și o echipă de vis

Până la urmă, detaliile fac diferența. Actrița a completat look-ul cu bijuterii Tiffany & Co., inclusiv cercei cu perle și două inele de argint cu nod. Părul ei lung și blond, coafat de hairstylistul Gregory Russell, se ivea de sub pălăria gigantică, în timp ce machiajul natural și radiant a fost realizat de makeup artistul Georgie Eisdell.

Colaborarea dintre Anya și stilistul ei, Ryan Hastings (un adevărat duo de vis în acest turneu), a fost evidentă în fiecare detaliu.

Fidelă brandului Giuseppe Zanotti

Numai că alegerea pantofilor nu este o coincidență. Taylor-Joy este o fană declarată a încălțămintei Giuseppe Zanotti. Recent, ea a purtat sandalele Audrinette 90 ale brandului la emisiunea „Late Night With Seth Meyers”.

O dovadă clară de loialitate.

Pentru apariția la talk-show, actrița a asortat pantofii de culoarea fildeșului – care au toc stiletto, barete subțiri și catarame metalice – cu o rochie albă din satin drapat, semnată Victoria Beckham.