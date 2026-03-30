Anya Taylor-Joy a impresionat din nou, de data aceasta pe circuitul de Formula 1 din Japonia, unde a apărut alături de soțul ei, Malcolm McRae. Actrița a purtat o pereche de sandale Aquazzura Sting 120, de culoare roșu închis, cu un toc stiletto de 120 mm, confirmând o tendință subtilă a acestui sezon. A fost o apariție memorabilă, care a atras toate privirile.

Eleganță vintage și tocuri transparente

Actrița a sosit la Marele Premiu de Formula 1 al Japoniei, la Suzuka Circuit, într-o ținută vintage Jean Paul Gaultier din colecția de primăvară 1991. A ales un corset din piele și pantaloni negri, tot din piele, o combinație ce a pus în valoare silueta. Dar, stai puțin, adevărata vedetă a fost încălțămintea, un detaliu care a completat perfect întregul ansamblu.

Sandalele Aquazzura Sting 120, din piele lăcuită roșie și PVC, au completat perfect liniile topului, menținând-o pe Anya în aceeași linie de sandale minimaliste pe care a adoptat-o pe tot parcursul turneului de promovare a filmului „Super Mario Galaxy Movie”. Pielea lăcuită roșie a conturat și branțul, a acoperit călcâiul și a format o curea subțire la gleznă, prinsă cu o mică cataramă aurie. Un toc stiletto de 120 mm a desăvârșit silueta elegantă, oferind o alură sofisticată și modernă. Nu de puține ori, detaliile fac diferența, iar aici, ele au fost esențiale.

O alegere repetată și constantă

Suzuka a marcat o purtare repetată pentru aceste sandale. Iar cu doar patru zile înainte, Anya Taylor-Joy a fost văzută cu aceleași sandale Aquazzura la Muzeul Nintendo din Japonia, asortate cu look-ul 29 din colecția Erdem de toamnă 2026. Această preferință pentru structura stiletto subțire a rămas constantă, chiar dacă paleta de culori a variat mare în ultimele săptămâni.

V-ați gândit vreodată cât de mult contează consistența într-o apariție publică, mai ales când ești sub lumina reflectoarelor? Actrița a purtat sandale Jimmy Choo Minny albe la premiera din Kyoto, pe 28 martie. Cu o zi înainte, la o ședință foto în Tokyo, a ales sandale Giuseppe Zanotti Intriigo, tot albe, demonstrând o predilecție pentru nuanțe deschise. Ba chiar și la „Late Night With Seth Meyers”, cu o săptămână înainte de evenimentele din Japonia, a optat pentru tocuri Giuseppe Zanotti Audrinette de culoarea fildeșului. Numai că la Suzuka, a forțat nota cu un finisaj roșu mai puternic și o parte frontală mai transparentă, din PVC, aducând un element de noutate și îndrăzneală.

Tendința tocurilor „invizibile” prinde avânt

Alegerea Anyiei o plasează direct în curentul mai larg al tocurilor cu partea frontală transparentă, o tendință vizibilă anul acesta la numeroase evenimente mondene. Ciara a purtat tocuri argintii ascuțite, cu o curea transparentă din PVC, în Miami, săptămâna trecută, confirmând popularitatea acestui stil. Și Lily Allen a optat pentru pantofi Valentino cu o curea transparentă la vârf, în timpul Săptămânii Modei de la Paris, în ianuarie, demonstrând versatilitatea și eleganța acestui trend.

Publicația Footwear News a inclus tocurile transparente în raportul său de tendințe pentru primăvara 2026 (un document de referință în industrie), subliniind „revenirea acestei categorii în forme mai subtile, spre deosebire de stilurile complet transparente care au dominat ciclurile anterioare”. E drept că nu-i chiar așa de nouă ideea, dar reinterpretarea aduce un aer proaspăt și rafinat, departe de excesele trecutului. Pe bune, cine s-ar fi gândit că PVC-ul poate fi atât de chic?

Dincolo de cifre și branduri, prezența Anyiei Taylor-Joy la Marele Premiu de F1, alături de colegii ei de platou Jack Black, Benny Safdie, Brie Larson, Charlie Day, Keegan-Michael Key și Chris Pratt, în garajul Ferrari, arată o îmbinare interesantă între lumea filmului și cea a sportului de mare viteză. Actrița știe să-și aleagă aparițiile, până la urmă, iar asta e clar, oferind de fiecare dată un spectacol vizual complet.