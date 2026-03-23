Puțini ar îndrăzni să asorteze o pereche de Air Jordan 1 cu o cămașă și o cravată, dar Jordan Brand tranșează orice dezbatere despre combinațiile potrivite. Cum? Adăugând un guler de cămașă și o cravată reale direct pe pantof. Noul Air Jordan 1 Low „Suit & Tie” aduce o interpretare comic de realistă a numelui său pe modelul low-top, transformând complet silueta clasică.

Un design… la patru ace

La prima vedere, e un sneaker. Dar detaliile fac toată diferența. Construit pe platforma „Method of Make v3” a modelului, care adaugă o serie de suprapuneri inspirate de pantofii de alergare retro, designul pornește de la o bază sobră. Partea superioară neagră prezintă suprapuneri din piele lucioasă, în timp ce materialul de bază este unul cu dungi fine, tip „pinstripe”.

Adevărata nebunie de-abia acum începe.

De deschiderea pantofului atârnă un guler de cămașă în dungi albe și albastre, un tratament stilistic care continuă și pe limbă, unde găsim o bucată de material cu nasture. Iar piesa de rezistență este o cravată bleumarin cu buline albe, fixată direct pe șireturi cu ajutorul unor ace metalice aurii cu logo-ul Jumpman. Talpa completează aspectul într-o combinație de negru și gri.

Hibridul dus la extrem

În ultimul an, am văzut tot mai des adidași care încorporează elemente de la pantofii eleganți, ca parte a unui fenomen mai larg de hibridizare în lumea sneakerșilor. Numai că acest model nu se oprește la a imita un pantof elegant. Pe bune, v-ați fi gândit vreodată că veți purta o cămașă și o cravată… la picior? Această abordare se remarcă prin reaproprierea completă a elementelor pe care le-ai purta, în mod normal, alături de un pantof elegant.

O propunere polarizantă

Un astfel de model inedit ar putea fi, e drept, polarizant în rândul puriștilor mărcii (și probabil că reacțiile lor vor fi destul de vocale). totusi, cu siguranță va exista un public pentru acest efect aproape de costum, care transformă pantoful într-o declarație de stil extrem de curajoasă.

Imaginile detaliate ale sneakerului au apărut pe contul de Instagram @addictorial.studio, un magazin care vinde adidași pe bază de precomandă și resale.

Până la urmă, e o chestiune de gust.

Iar pentru cei care vor să rămână la construcția obișnuită, există vești bune. Air Jordan 1 Low va prelua în luna mai celebrul tratament „Banned” de la omologul său high-top, o variantă mult mai clasică. Modelul „Suit & Tie” nu are încă o dată de lansare confirmată, dar ar trebui să apară pe piață în cursul acestui an.