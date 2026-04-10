Giovanni Becali lansează acuzații de o gravitate fără precedent la adresa Federației Române de Fotbal. Impresarul susține că FRF poartă o „vină morală” pentru decesul tragic al lui Mircea Lucescu, survenit la scurt timp după ce antrenorul a condus echipa națională în meciul de baraj de la Istanbul, cu Turcia.

Un aviz medical sub semnul întrebării

Moartea fulgerătoare a lui Mircea Lucescu, la doar două zile după ce se pregătea pentru un amical cu Slovacia, a șocat o țară întreagă. Mulți s-au întrebat cum a fost posibil ca un om cu probleme de sănătate cunoscute să stea pe bancă la un meci cu o asemenea încărcătură. Giovanni Becali pune la îndoială chiar avizul medical pe care Lucescu l-ar fi primit de la un specialist din Belgia.

„Perioada scurtă în care s-au întâmplat toate, perioada cu mult înaintea meciului, când a fost internat aici, a plecat în străinătate, chipurile i s-a dat o hârtie în care ar fi spus doctorul de acolo, un român cred, din Belgia, știu din sursă precisă, că poate să antreneze echipa”, a declarat Becali în emisiunea Giovanni Show.

Iar detaliile oferite de impresar sunt de-a dreptul tulburătoare. „Personajul care m-a informat i-a spus: ‘Dă-mi și mie hârtia aia’. ‘Hai. mă, frate, dacă ți-am spus că mi-a spus doctorul…’. El apucase să spună și că are hârtie. ‘Nu mai, lasă-mă, că tu ești gelos că de ce merg’. Și așa mai departe. Un prieten de-al lui. Deci hârtia aia nu știu dacă a existat. Dar nu cred că un doctor, la ce avea el, putea să îi dea o hârtie să stea la un meci de o asemenea importanță”.

FRF, trasă la răspundere

În opinia lui Giovanni Becali, Federația Română de Fotbal ar fi trebuit să intervină ferm și să prioritizeze sănătatea selecționerului, nu o posibilă calificare. El consideră că oficialii forului ar fi trebuit să aibă o discuție directă cu antrenorul și să-l convingă să rămână acasă.

„Și Federația trebuia să aibă o inițiativă în sensul ăsta. ‘Vino cu doamna Neli până la Federație să vorbim’. Și așa mai departe. ‘Uite care e situația. Noi, în locul unei probabile calificări, ne luăm riscul să mergem fără tine, pentru că e mult mai importantă viața ta, sănătatea ta, decât o calificare a echipei naționale’”, a explicat Becali.

Mai mult, impresarul a sugerat o metodă prin care FRF s-ar fi putut delimita de orice responsabilitate. „Eu, în locul Federației, îl puneam să semneze. Între a rămâne acasă și a merge cu echipa la Istanbul, declarație, semnează și Federația ieșea cu fața curată.”

O idee radicală, e drept.

O vină morală, nu legală

Întrebat direct dacă Federația poartă vreo vină, răspunsul lui Becali a fost tranșant: „Morală, din punctul ăsta de vedere. Au insistat.” Cum vine asta, mai exact? Se pare că presiunea rezultatului a fost mai presus de orice.

Meciul cu Turcia nu era unul oarecare. Era o partidă decisivă, urmărită de toată Europa fotbalistică. „Era singurul meci din cele opt meciuri care s-a jucat la ora 19:00. Îți dai seama că toate celelalte țări care participau la acel baraj, și altele, s-au uitat la meciul ăsta care decidea echipa care merge mai departe”, a amintit impresarul.

Până la urmă, Becali admite că decizia finală i-a aparținut lui Mircea Lucescu, un om care a trăit pentru fotbal. „În mare parte se știa ce trebuie să facă acolo. În zilele alea le spusese antrenorilor secunzi ce trebuie să facă. Sunt niște băieți, și Gane, și Constantinovici, doi băieți cuminți, care sunt de mult timp acolo. Asta e. În sfârșit, nu poți să acuzi niciodată Federația. A vrut el, a dorit el, măcar verbal, și așa mai departe, asta e. Exact cum și-a dorit el. Pentru fotbal, așa se gândea probabil, să fie încununat și cu această calificare”.