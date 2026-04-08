Unul dintre cele mai iubite modele de sneakers purtate de Michael Jordan, Air Jordan 6 Carmine, se pregătește de o revenire spectaculoasă. Lansarea este programată pentru primăvara anului 2027, la șase ani distanță de ultima sa apariție pe piață. Vestea vine pe baza informațiilor de la o sursă de încredere din lumea sneakerșilor, @zsneakerheadz.

Un model cu istorie

Air Jordan 6 ocupă un loc special în inimile colecționarilor. De ce? Pentru că este modelul pe care Michael Jordan l-a purtat în timpul primului său titlu NBA câștigat, în sezonul 1990-1991. Varianta „Carmine” se diferențiază de celelalte două purtate în acel sezon („Black Infrared” și „White Infrared”) printr-un design distinctiv.

Iar schema de culori este cea care l-a consacrat. Modelul are o bază din piele întoarsă roșie, peste care sunt suprapuse panouri din piele albă. Negrul este folosit pentru limbă, căptușeală, eleronul de la călcâi și o porțiune din talpa intermediară, în timp ce accentele de roșu se regăsesc din nou pe logo-ul de la călcâi și pe dunga de pe eleron. Talpa tricoloră include și porțiuni de albastru translucid, o modificare introdusă încă din 2014 pentru a preveni îngălbenirea în timp.

Michael Jordan încasează 250 de milioane de dolari într-un an doar de la brandul său
RecomandariMichael Jordan încasează 250 de milioane de dolari într-un an doar de la brandul său

Detaliul care face diferența

Dar de ce este atât de important acest model, dincolo de istoria sa sportivă? Totul stă într-un mic detaliu de branding. La ultima sa lansare din 2021, modelul Carmine 6 a readus în prim-plan logo-ul original „Nike Air” pentru prima dată de la introducerea sa, cu 30 de ani înainte.

Acest element este deosebit de important pentru puriști, mai ales că Air Jordan 6 a fost ultimul model din serie care a prezentat brandingul „Nike Air” până la apariția recentă a modelului Air Jordan 40 (da, au trecut zeci de ani între ele).

Ce știm despre lansarea din 2027

E drept că nu au apărut încă fotografii oficiale pentru varianta din 2027. Totuși, este aproape sigur că logo-ul „Nike Air” va fi prezent din nou. Jordan Brand a făcut o prioritate din a readuce acest detaliu original pe modelele retro în ultimii ani. Un exemplu concret este viitoarea lansare a modelului Air Jordan 6 „White Infrared” de la sfârșitul acestui an, care va avea același tratament.

Michael B. Jordan și Jessie Buckley sărbătoresc Oscarurile la petrecerea Vanity Fair
RecomandariMichael B. Jordan și Jessie Buckley sărbătoresc Oscarurile la petrecerea Vanity Fair

Până și recenta lansare „Salesman”, o variantă a culorii „Black Infrared” care nu fusese niciodată pusă în vânzare, a inclus acest marcaj OG.

Cât va costa perechea?

Lansarea Air Jordan 6 Carmine este programată pentru sezonul de modă primăvară 2027 și va fi disponibilă prin aplicația Snkrs și la anumiți retaileri parteneri.

Prețul nu a fost încă bătut în cuie.

Air Jordan 4 vine intr-o noua varianta pentru copii si costa 165 de dolari
RecomandariAir Jordan 4 vine intr-o noua varianta pentru copii si costa 165 de dolari

Numai ca ne putem aștepta la un cost de aproximativ 215 dolari, asta dacă nu cumva va interveni o nouă majorare de preț pentru acest model în următorii ani. Până la urmă, mai este destul timp până atunci.