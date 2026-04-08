Unul dintre cele mai iubite modele de sneakers purtate de Michael Jordan, Air Jordan 6 Carmine, se pregătește de o revenire spectaculoasă. Lansarea este programată pentru primăvara anului 2027, la șase ani distanță de ultima sa apariție pe piață. Vestea vine pe baza informațiilor de la o sursă de încredere din lumea sneakerșilor, @zsneakerheadz.

Un model cu istorie

Air Jordan 6 ocupă un loc special în inimile colecționarilor. De ce? Pentru că este modelul pe care Michael Jordan l-a purtat în timpul primului său titlu NBA câștigat, în sezonul 1990-1991. Varianta „Carmine” se diferențiază de celelalte două purtate în acel sezon („Black Infrared” și „White Infrared”) printr-un design distinctiv.

Iar schema de culori este cea care l-a consacrat. Modelul are o bază din piele întoarsă roșie, peste care sunt suprapuse panouri din piele albă. Negrul este folosit pentru limbă, căptușeală, eleronul de la călcâi și o porțiune din talpa intermediară, în timp ce accentele de roșu se regăsesc din nou pe logo-ul de la călcâi și pe dunga de pe eleron. Talpa tricoloră include și porțiuni de albastru translucid, o modificare introdusă încă din 2014 pentru a preveni îngălbenirea în timp.

Detaliul care face diferența

Dar de ce este atât de important acest model, dincolo de istoria sa sportivă? Totul stă într-un mic detaliu de branding. La ultima sa lansare din 2021, modelul Carmine 6 a readus în prim-plan logo-ul original „Nike Air” pentru prima dată de la introducerea sa, cu 30 de ani înainte.

Acest element este deosebit de important pentru puriști, mai ales că Air Jordan 6 a fost ultimul model din serie care a prezentat brandingul „Nike Air” până la apariția recentă a modelului Air Jordan 40 (da, au trecut zeci de ani între ele).

Ce știm despre lansarea din 2027

E drept că nu au apărut încă fotografii oficiale pentru varianta din 2027. Totuși, este aproape sigur că logo-ul „Nike Air” va fi prezent din nou. Jordan Brand a făcut o prioritate din a readuce acest detaliu original pe modelele retro în ultimii ani. Un exemplu concret este viitoarea lansare a modelului Air Jordan 6 „White Infrared” de la sfârșitul acestui an, care va avea același tratament.

Până și recenta lansare „Salesman”, o variantă a culorii „Black Infrared” care nu fusese niciodată pusă în vânzare, a inclus acest marcaj OG.

Cât va costa perechea?

Lansarea Air Jordan 6 Carmine este programată pentru sezonul de modă primăvară 2027 și va fi disponibilă prin aplicația Snkrs și la anumiți retaileri parteneri.

Prețul nu a fost încă bătut în cuie.

Numai ca ne putem aștepta la un cost de aproximativ 215 dolari, asta dacă nu cumva va interveni o nouă majorare de preț pentru acest model în următorii ani. Până la urmă, mai este destul timp până atunci.