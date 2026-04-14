Chiar dacă noutatea inițială a modelului Air Jordan Mule s-a mai estompat, Jordan Brand găsește constant metode de a-l menține relevant. Cel mai nou exemplu este ediția specială „Anthracite/Metallic Silver”, disponibilă deja la prețul de 155 de dolari, care aduce un design complet neașteptat. Până la urmă, nu în fiecare zi vezi un Jordan acoperit de accesorii metalice.

Talismane și piele lăcuită

Noua ediție specială Air Jordan Mule SE vine într-o combinație de culori Anthracite/Metallic Silver, cu partea superioară realizată din piele lăcuită de un gri închis. Dar elementul care fură toate privirile este altul. Încălțămintea este împodobită cu diverse ținte și talismane în formă de floare, inimă și stea.

Iar aceste accesorii, descrise oficial ca adăugând „o notă capricioasă”, se asortează cu elementele metalice argintii de pe banda mediană a pantofului, unde se regăsește și logo-ul Air Jordan. V-ați fi așteptat la un asemenea look de la un produs Jordan?

Confortul rămâne un punct forte

Dincolo de aspectul ieșit din comun, modelul a fost gândit să ofere stilul unui loafer combinat cu ușurința încălțării specifice unui mule. Confortul este asigurat de o platformă din spumă moale, care a fost foarte bine primită de către consumatori în recenziile de până acum.

Recenziile confirmă.

Acest model exclusiv pentru femei a apărut pentru prima dată în iunie 2025, în plin trend al sneakerșilor de tip loafer. De atunci, a fost lansat în mai multe variante, folosind o gamă variată de materiale, de la piele întoarsă la piele cu textură de crocodil.

O piață hibridă în plină expansiune

Incursiunea Nike, Inc. pe piața de încălțăminte hibridă nu se oprește aici. Compania a introdus și modelul Air Max Phenomena (o colaborare cu Serena Williams Design Crew), un sneaker-loafer cu amortizare. Și, în curând, brandul japonez Comme des Garçons Homme Plus va contribui la reintroducerea modelului Air Max Dolce, de data aceasta ca un slip-on din piele lăcuită.

Numai ca cel mai mare succes recent al Nike în materie de slip-ons a venit, poate surprinzător, de la un alt model. Este vorba despre Mind 001 Pregame Mules, creați pentru a ajuta atleții să se conecteze cu mediul înconjurător, care s-au vândut complet la fiecare lansare. Un nou lot urmează să fie disponibil de joi.

Preț și disponibilitate

Cea mai recentă ediție Air Jordan Mule SE este disponibilă exclusiv în mărimi pentru femei. Poate fi achiziționată de pe nike.com și de la anumiți retaileri Jordan Brand la prețul de 155 de dolari.

Si pentru cei interesați de detalii tehnice, codul de stil pentru această pereche este IO7702-001.