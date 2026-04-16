Cristina Spătar și soțul ei, Vicențiu, au pus capăt speculațiilor despre un posibil divorț. Cei doi s-au afișat împreună, mai fericiți ca niciodată, într-o vacanță exotică în Egipt, infirmând astfel toate zvonurile care îi dădeau ca și despărțiți. În luna iunie, cuplul va aniversa trei ani de căsnicie.

Vacanță în Cairo, răspunsul la bârfe

După ce în presă s-a scris intens că ar avea probleme serioase în căsnicie și că ar fi la un pas de separare, cei doi au ales o metodă directă de a infirma totul. Fără declarații complicate, au plecat într-o vacanță în Cairo. Imaginile postate de acolo îi arată relaxați și zâmbitori, un contrast puternic față de tabloul unui cuplu aflat în pragul destrămării.

„Știe tot ce vorbim noi pe Whatsapp”

Dar dincolo de imaginile idilice, relația lor are particularități pe care artista le-a recunoscut public. V-ați putea imagina ca partenerul să vă citească absolut toate mesajele? Cristina Spătar a mărturisit că soțul ei, Vicențiu Mocanu, face exact acest lucru, având acces la conversațiile ei private, inclusiv la cele cu cea mai bună prietenă.

„Cred că am avut aparatură de înregistrat și de filmat, oameni pe urmele mele toată viața. Deci toată viața mea, în fiecare relație, am fost urmărită. Când spun asta îmi asum. Acum m-am obișnuit, toată lumea îmi vede pe Whatsapp. Și soțul meu mi-a trimis într-o zi o fotografie, acum vreun an, doi, știe tot ce vorbim noi pe Whatsapp, dar nu mă deranjează, poate să vadă, știe ce vorbesc cu prietena mea cea mai bună. Nu îmi place, dar nici nu mă interesează. Nu am ce să ascund”, declara Cristina Spătar într-un podcast (difuzat recent).

E drept că artista a povestit că toate relațiile sale au fost cu bărbați geloși și posesivi, așa că pare să se fi obișnuit cu acest gen de control.

„A fost o discuție mai tensionată”

Iar când zvonurile au atins apogeul, speculându-se chiar un proces intentat de Vicențiu împotriva ei, Cristina Spătar a oferit clarificări directe pentru publicația Click!. Până la urmă, artista a recunoscut că a existat un conflict, dar l-a descris ca fiind ceva firesc în orice familie.

Un mesaj cât se poate de clar.

„A fost o discuție mai tensionată, firească în orice familie. Ne-am împăcat și suntem foarte bine. Noi ne-am păstrat viața privată, însă am văzut că lucrurile au mers într-o direcție greșită și de aceea am venit cu această clarificare. Ne concentrăm pe familie, carieră, business-uri și ceea ce construit împreună, cu încredere. Dacă vom avea ceva important, vom comunica direct. Până atunci, nu dorim să fim subiect de presă”, a spus cântăreața.