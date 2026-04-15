Actrița Andreea Perju a decis să rupă tăcerea în privința situației delicate prin care trece Mihaela Rădulescu, la nouă luni de la decesul tragic al partenerului său, Felix Baumgartner. Perju a vorbit deschis despre umilințele la care fosta prezentatoare TV ar fi supusă de familia sportivului, apărând public povestea lor de dragoste.

O poveste de dragoste pusă sub semnul întrebării

Într-un mesaj plin de emoție, Andreea Perju a subliniat că anumite legături umane depășesc orice valoare materială. Ea a ales să vorbească despre relația dintre Mihaela și Felix ca despre un exemplu de iubire adevărată, care ar trebui să inspire. Oare chiar așa stau lucrurile?

„Dincolo de bogățiile lumești, există relațiile care sunt menite să inspire. Așa e cea despre care am ales să vorbesc azi”, a scris actrița pe contul său de Instagram.

Familia lui Felix a uitat ultimii 11 ani

Iar criticile actriței la adresa familiei lui Felix Baumgartner sunt directe și dure. Perju îi acuză pe apropiații sportivului că au minimalizat complet cei 11 ani pe care acesta i-a petrecut alături de Mihaela Rădulescu, o perioadă în care, spune ea, s-au sprijinit necondiționat.

„Și tare nefericiți sunt cei din familia LUI care n-au înțeles că în ultimii 11 ani, EL a trăit și împărțit viața cu EA. EA care a fost necondiționat acolo, EL care a fost necondiționat pentru EA. Fericiți cei care ajung să trăiască o astfel de poveste în viață. SUS ne ducem cu ce am adunat în suflet, bogățiile lumești le lăsăm moștenire. De multe ori, unora care habar n-au să le aprecieze”, a adăugat aceasta.

Cuvinte grele.

Tratată ca o simplă pasageră

Cel mai dureros aspect, relatat de Andreea Perju, este percepția pe care familia lui Felix ar avea-o asupra Mihaelei. E drept că, din exterior, lucrurile se pot vedea diferit, însă actrița susține că rudele sportivului ignoră complet profunzimea sentimentelor care i-au legat pe cei doi.

„Familia care, dintr-o dată, uită că EA a fost lumina ochilor lui. Că a iubit-o cu disperare. Că înainte de tragedie, EI i-a spus ultimul «te iubesc»… Familia care are drepturi și se comportă ca și cum ea a fost doar o «pasageră» prin viața lui”, a relatat actrița.

Mihaela Rădulescu a ales demnitatea

Dar în tot acest scandal, Mihaela Rădulescu a ales o altă cale. Potrivit Andreei Perju, vedeta a preferat să își păstreze demnitatea și să nu intre în conflicte publice sau să revendice ceva anume (o decizie care spune multe despre caracterul ei).

A ales tăcerea și decența.

„EA rămâne demnă, în picioare, nu se târăște să demonstreze cât l-a iubit. Nu sare la gâtul nimănui că are pretenții, trăiește în continuare pentru el”, a mai scris Andreea Perju.

În mesajul său, actrița a amintit și cât de rare sunt, până la urmă, poveștile de iubire care reușesc să trezească emoție autentică. „Există unele, rare ce-i drept, care creează speranță și din care cred că sunt inspirate și filmele alea de dragoste iconice la care aș putea să mă uit continuu și să mă emoționez de fiecare dată”, a mărturisit ea.